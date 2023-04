Wasserspaß in Bochum: Wann die Freibäder wieder aufmachen

Bochum. Im Sommer ins kühle Wasser springen geht in Bochum bald wieder. Die städtischen Freibäder sind startklar, aber der Öffnung steht etwas im Weg.

Lange dauert es nicht mehr, bis der Sommer wieder Badegäste in die Freibäder der Stadt lockt. Die sollen eine Abkühlung beim hoffentlich warmen Wetter bieten. Ein Bochumer Schwimmverein öffnet seine Becken ab Mai, die Wasserwelten hingegen warten noch ab.

Bochumer Schwimmverein eröffnet die Freibadsaison

Den Anfang macht der SV Blau-Weiß Bochum. Am 1. Mai läutet der Verein die Freibadsaison im Wiesentalbad ein und lässt die Gäste wieder in die Außenbecken. Laut Verein können alle Interessierten von 10 bis 20 Uhr zum Tag der offenen Tür ins vereinseigene Wiesental-Freibad kommen. Als Kennenlernangebot ist der Eintritt für Nichtmitglieder am 1. Mai frei.

Neben den Schwimmbecken gibt es im Wiesentaler-Freibad auch einen Kinderspielplatz und eine Liegewiese. Wie der Verein mitteilt, wurde diese im vergangenen Jahr umgestaltet. „Wir freuen uns, am Montag viele Gäste und Familien im Wiesental zu begrüßen“, so Christian Müller-Mai, erster Vorsitzender des Bochumer Schwimmvereins.

Bochum: Städtische Bäder warten auf das richtige Wetter

Die städtischen Bäder sind ebenfalls schon startklar. „Wie üblich, sind unsere Bäder ab dem 1. Mai betriebsbereit“, sagt Wasserwelten Sprecher Jascha Dröge. Aufmachen werden die Bäder in Hofstede, Werne, Südfeldmark und Linden aber trotzdem noch nicht. „Wir warten noch auf das richtige Wetter. Unwahrscheinlich, dass aktuell jemand bei den Temperaturen so richtig Lust aufs Freibad hat“, betont Dröge. Sobald die Temperaturen auf einem stabil-warmen Niveau sind und die Sonne dauerhaft Einzug hält, würden die Freibäder dann öffnen. Eine Prognose gäbe es dafür aber noch nicht.

Im Freibad-Check der WAZ Bochum haben wir im vergangenen Sommer die städtischen Freibäder auf Herz und Nieren getestet. Dabei schnitten die Bochumer Freibäder relativ gut ab und zeigten vor allem, dass Kinder dort auf ihre Kosten kommen. Gerade der ausreichende Platz im Wasser und die Liegewiesen wussten damals zu überzeugen.

Frauen dürfen in den Bädern der Wasserwelten Bochum oberkörperfrei baden

Besonders ist ab diesem Jahr auch die Regelung, dass Frauen in den städtischen Freibädern oberkörperfrei baden dürfen. Im März hatten die Wasserwelten die Regelung neu eingeführt und folgten damit einem Beispiel aus Berlin. Trotzdem erwartet man bei den Wasserwelten nicht, dass mehr Menschen das Angebot nutzen würden. „Es wurde bisher nicht genutzt“, sagte Jascha Dröge, Pressesprecher der Wasserwelten Bochum im März. „Bereits in der Vergangenheit wurde das Oben-ohne-Sonnen auf den Liegewiesen toleriert. Wir gehen davon aus, dass sich auch in den Freibädern in der Praxis wenig ändern wird“, fügte er damals hinzu.

Während es in vier von fünf städtischen Freibädern demnächst wieder losgeht, wird im Ostbad in Langendreer weiter kräftig gebaut. Entstehen soll ein Wasser- und Freizeitpark mit dem Namen „Urban Blue“. Noch im März hieß es, dass die Wasserwelten an der geplanten Fertigstellung im Sommer 2023 festhalten. Rund 1,5 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten. „Wir achten sehr darauf, dass wir im Preisrahmen bleiben“, beteuert Annette Pawelczyk, die das Bauprojekt für die Wasserwelten als Betreiber der städtischen Schwimmbäder betreut und beaufsichtigt.

