Gähnende Leere wird am Dienstag am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und an allen anderen Haltestellen herrschen. Die Busse und Bahnen der Bogestra fahren wegen des Warnstreiks nicht.

Bochum. Die Warnstreikmaßnahmen treffen Bochum in dieser Woche an vielen Stellen: Busse und Bahnen fahren Dienstag nicht, am Mittwoch bleiben Kitas zu.

Spürbare Auswirkungen werden die Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 14./15./16 Februar, in Bochum haben. Betroffen davon sind Stadtverwaltung, Stadtwerke und die Bogestra.

Busse und Bahnen fahren am Dienstag nicht

Am Dienstag fallen von Betriebsbeginn an den ganzen Tag über alle Bus- und Bahnverbindungen in Bochum und in den umliegenden Städten, die die Bogestra bedient, aus. Kein Fahrzeug wird die Depots verlassen. Wer den öffentlichen Nahverkehr nutzt, der muss sich an diesem Tag um eine alternative Beförderung kümmern.

Aufgerufen zum Warnstreik haben die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Nahverkehrsgewerkschaft (NahVG). „Es ist an der Zeit, für unsere Forderungen auf die Straße zu gehen“, so Michael Schneider von der NahVG Bochum. „Bislang haben die Arbeitgeber noch kein akzeptables Angebot abgegeben.“

Städtische Kitas, Sparkasse und Krankenhaus vom Warnstreik betroffen

Für Mittwoch hat Verdi die Tarifbeschäftigten der Stadt und diverser städtischer Unternehmen aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen. Betroffen von diesem Aufruf sind die Verwaltung, städtische Kitas, das Schauspielhaus Bochum, die Wasserwelten GmbH, das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit Bochum, das Akademische Förderungswerk, die Stadtsparkasse und das Knappschaftskrankenhaus in Langendreer.

„Von vielen der 18 städtischen Kitas haben wir schon das Signal bekommen, dass sie schließen werden“, so Verdi-Gewerkschaftssekretärin Natascha Krzywania. Notgruppen werden bei einem Warnstreiktag nicht eingerichtet.

Bochumer Bäder bleiben am Mittwoch geschlossen

Welche Auswirkungen der Warnstreik ansonsten im Einzelnen haben wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur zum Teil ermessen. Es hängt in erster Linie davon ab, wie viele Beschäftigte dem Aufruf der Gewerkschaften folgen und nicht zur Arbeit erscheinen werden. Die Wasserwelten GmbH hat bereits angekündigt, dass am Mittwoch, 15. Februar, alle Bäder geschlossen bleiben.

Betroffen von den Warnstreiks werden am Donnerstag, 16. Februar, die Stadtwerke Bochum sein. Sie kündigen an, dass das Kundenzentrum am Ostring dann voraussichtlich nicht besetzt sein wird. Kunden können sich zwischen 8 und 20 Uhr an die telefonische Kundenberatung unter 0234/ 960 37 37 wenden. Auch das Online-Kundencenter unter www.stadtwerke-bochum.de ist nutzbar. Im Störungsfall ist die Verbundleitstelle der Stadtwerke unter 0234/960 11 11 (Strom und öffentliche Beleuchtung), 0234/960 22 22 (Gas und Wasser) und 0234/960 33 33 (Fernwärme) erreichbar.

Verdi erwartet am Mittwoch 1500 Teilnehmer vor dem Rathaus

Verdi hat für Mittwoch um 9.30 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Rathaus aufgerufen. Erwartet werden dazu 1500 Teilnehmer.

Die Gewerkschaft weist u.a. darauf hin, dass es noch nicht allzu lange her sei, dass Reinigungskräfte und Beschäftigte im Ordnungs- und Gesundheitsamt, den Bürgerbüros und in vielen anderen Bereichen im öffentlichen Dienst für ihren Einsatz während der Pandemie beklatscht wurden. Außer warmen Worten sei von diesem Dank nichts übrig belieben.

Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt

Verdi fordert für alle Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber würden zwar die finanziellen Nöte und die Überlastungssituation der Beschäftigten anerkennen, so Gewerkschaftssekretärin Krzywania. „Nachhaltige Lösungsvorschläge gibt es aber nicht wirklich.“

