Weithin sichtbar ist der Rauch entlang der Bahnlinie zwischen Bochum und Essen in Höhe Wattenscheid. Die Bahnlinie ist gesperrt, 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Feuer Waldbrand in Bochum nahe Bahnlinie – Zugverkehr unterbrochen

Bochum. Ein Waldbrand in Bochum-Wattenscheid hält die Feuerwehr in Atem. Die Bahnlinie zwischen Bochum und Wattenscheid ist momentan gesperrt.

An der Bahnlinie zwischen Bochum und Essen brennt im Bereich Wattenscheid eine etwa 1500 Quadratmeter große Fläche aus Bäumen, Gestrüpp und Unterholz. Wegen der Löscharbeiten ist nach Angaben der Deutschen Bahn die Zugverbindung zur Zeit unterbrochen. Betroffen sind der RE1 von Aachen nach Hamm, der RE6 von Köln nach Minden und der RE 11 von Düsseldorf nach Kassel.

Bahndamm in Bochum-Wattenscheid brennt

Seit einige Stunden bekämpfen etwa 60 Feuerwehrleute nahe der Steeler Straße in Wattenscheid den Brand unmittelbar an dem Bahndamm. „Wir haben das Feuer mittlerweile unter Kontrolle“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Hatwig. „Aber es gibt noch viele Glutnester.“ Wegen der Hitze ist die Gefahr, dass diese Nester sich erneut zu einem größeren Brand entwickeln, besonders groß.

Die Löscharbeiten werden erschwert durch den langen Weg durch unwegsames Gelände zum Bahndamm. Etwa 600 Meter Schlauch mussten gelegt werden, ehe die Einsatzkräfte nah genug an dem „schwer zugänglichen Flächenbrand“, wie es heißt, waren.

Waldbrandgefahr ist im Moment hoch

„Die Nachlöscharbeiten werden sich noch über einen längeren Zeitraum hinziehen“, so der Feuerwehrsprecher. Zur Brandursache habe die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die aktuell anhaltende Trockenheit begünstige die Ausbreitung von Wald- und Flächenbränden.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes lag an diesem Samstag in Bochum bei Stufe drei der fünfstufigen Skala.

2019 brannte ein Waldstück in Dahlhausen

Nach Auskunft der Feuerwehr kommt es in den Sommermonaten immer wieder mal zu Flächenbränden. 2019 etwa brannte ein Waldstück in der Nähe des Eisenbahnmuseums in Dahlhausen.

