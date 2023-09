VfL-Reporter hat ein Ziel: 100.000 Euro für Familien in Not

VfL-Bochum-Radioreporter Günther Pohl engagiert sich für die Aktion „Lichtblicke“. Bis Ende des Jahres will er 100.000 Euro für Familien in Not gesammelt haben.

Bochum. VfL-Bochum-Reporter Günther Pohl hat ein Ziel: bis Jahresende 100.000 Euro für die Aktion „Lichtblicke“ zu sammeln. So will er das schaffen.

Sein Ziel: sechsstellig. Mindestens 100.000 Euro will Günther Pohl bis Ende des Jahres für die Aktion „Lichtblicke“ gesammelt haben. „Ich bin auf einem guten Weg“, sagt das Bochumer Urgestein und wirbt für seine Benefiz-Gala im Oktober – natürlich im Vonovia Ruhrstadion.

Günther Pohl hat in diesem Jahr doppelten Grund zum Feiern. Im Juli wurde er 70. Seit 50 Jahren ist er Mitglied seines Herzensvereins VfL Bochum. Den kennt er wie kaum ein anderer: Seit 33 Jahren kommentiert er die Spiele bei Radio Bochum. Bei mehr als 1200 Begegnungen war er als Reporter im Einsatz.

„Rent a Pohl“: VfL-Reporter bittet bei Lesungen um Spenden für „Lichtblicke“

Die Unterstützung der Aktion „Lichtblicke“ der NRW-Lokalradios hat sich Pohl frühzeitig auf die blau-weißen Fahnen geschrieben. Zum 60. Geburtstag versteigerte er seine opulente Trikot-Sammlung. Eine Gala mit 500 Gästen wurde veranstaltet. Insgesamt 65.000 Euro wurden so für unverschuldet in Not geratene Familien eingenommen.

Daran knüpft er in diesem Jahr an. Seit dem Frühjahr heißt es: Rent a Pohl! Die stadtbekannte VfL-Stimme kann für Lesungen und Plauderrunden gebucht werden. Es gibt kein festes Salär. Gebeten wird um eine großzügige Spende für „Lichtblicke“. 18 Auftritte bei Vereinen, in Gaststätten, Altenheimen oder bei Geburtstagen hat Pohl bereits absolviert. 10.000 Euro sind dabei zusammengekommen. 15 weitere Termine stehen noch aus.

Hermann Gerland hat Günther Pohl für für die Benefiz-Auktion ein unterschriebenes Bayern-Trikot von Robert Lewandowski besorgt. Foto: Pohl

Gala im Ruhrstadion am 14. Oktober mit Pamela Falcon

Eine Neuauflage gibt’s nach zehn Jahren für die Geburtstagsgala im Ruhrstadion. Am Samstag, 14. Oktober (die Bundesliga macht Länderspiel-Pause), wird mit Hilfe des VfL Bochum wieder in der Stadtwerke-Lounge gefeiert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Diesmal erwartet Günther Pohl 1000 Gäste – darunter NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mit seiner Frau Katharina als „Lichtblicke“-Schirmherrin.

Im Showprogramm gibt’s ein Wiedersehen mit der Rock- und Soulsängerin Pamela Falcon, die bei 1000 „New York Nights“-Konzerte in der Bermudahalle Riff auf der Bühne stand. Zudem spielt die Adiamo House Band auf. Deren Motto: „We are Nightlife!“

Bei Tombola winken Brillantring und Kreuzfahrt

Breite Unterstützung findet Günther Pohl bei zwei Charity-Aktionen im Rahmen der Gala. Bei einer Tombola winken Preise im Wert von über 60.000 Euro: darunter ein Brillantring, ein Designerstuhl, ein E-Bike, ein Urlaub auf Fuerteventura und in Südtirol, eine Kreuzfahrt und eine Fiege-Brauereibesichtigung für 60 Personen. Bei einer Auktion kommen Original-Sammlerstücke unter den Hammer: etwa ein Bayern-Trikot von Robert Lewandowski („Das hat der Hermann Gerland besorgt“) und ein eigens gezeichneter Cartoon von Oli Hilbring.

Im Eintrittspreis von 250 Euro sind das Gala-Büfett und die Getränke enthalten. Karten und alle Infos gibt es ab Mittwoch, 20. September, auf www.bochum-schenkt-hoffnung.de.

