VfL-Bochum-Fans zu Neubau-Idee: „Stadion gehört hierhin“

Bochum. Die Debatte um die Zukunft des Ruhrstadions beschäftigt die Fans des VfL Bochum. Was sie zu einem möglichen Neubau sagen – Stimmen aus der Stadt.

„Castroper Strasse 145 Unverhandelbar!“ Die Fans des VfL Bochum in der Ostkurve zeigten mit einem Banner, was sie von einem Stadionneubau für den VfL halten vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln. Auch bei den von dieser Redaktion befragten Anhängerinnen und Anhängern war der Tenor vor der Partie eindeutig: „Hierbleiben“ hieß es immer wieder bei den Diskussionen, die Fans vor dem Gang zu ihrem angestammten Platz führten. Der Standort dürfe nicht aufgegeben werden.

Debatte um Zukunft des Ruhrstadions – mehr zum Thema:

Der VfL benötigt mehr Kapazität als die derzeit 26.000 Plätze, mehr VIP-Plätze, um langfristig mithalten zu können in der Bundesliga. Das ist Konsens und der Klub ist mit der Eigentümerin des Ruhrstadions, der Stadt Bochum, seit langem in Gesprächen. Nach Informationen der WAZ hat die Stadt nun zwei Optionen erarbeitet, würde jeweils rund 90 Millionen Euro bereitstellen. Eine Option sieht einen Neubau auf einer Fläche an der Stadtgrenze zu Witten vor, wo derzeit noch das Tierheim steht. Die andere einen Ausbau der Ostkurve um 4000 Plätze, womöglich auch eine Aufstockung der Haupttribüne. Die Rundsporthalle würde dafür abgerissen, eine neue Multifunktionshalle auf dem Kirmesplatz solle entstehen.

„Der Vfl kommt von der Castroper Straße, hier muss er bleiben“

„Der VfL kommt von der Castroper Straße, hier muss er bleiben. Das ist der VfL seit 110 Jahren, das gibt es im Profifußball sonst nirgendwo“, sagt Stephan Becker. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal.“ Der Dauerkarten-Inhaber sieht die Notwendigkeit und Chance, am Standort zu erweitern, „das muss auch sein“.

Stephan Becker findet: „Der VfL kommt von der Castroper Straße, hier muss er bleiben.“ Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Das Stadion gehört hierhin“, sagt auch Max Block. Aachen etwa sei ein mahnendes Beispiel, die Alemannia spielt in einem schicken Rund in der 4. Liga. Er verweist auch gerne auf Schalke: „Die haben eine große Turnhalle, aber das garantiert ja keinen Erfolg.“ Eine Erweiterung auf rund 30.000 Fans sei sinnvoll, mehr nicht nötig – schon gar nicht bei einem Abstieg, das hört man immer wieder. Modernisiert werden müsse das Ruhrstadion auf jeden Fall, „der Block A muss mal geputzt werden, das würde ich mir wünschen“, sagt er. Und: Ein Ausbau am Standort sei günstiger als ein Neubau, so sein Kollege Matthias Steinke. In Freiburg, in Mainz, in Mönchengladbach gebe es weite Wege – in Bochum steht das Rund in der City, mittendrin, die meisten VfL-Fans benötigten für die Anreise kein Auto.

Matthias Steinke (l.) und Max Block vor der Partie des VfL Bochum gegen den 1. FC Köln. Block verweist auf Schalke: „Die haben eine große Turnhalle, aber das garantiert ja keinen Erfolg.“ Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Bochum-Fan: Wenn das Ruhrstadion nicht mehr wäre, ginge ein Stück Kultur verloren

Andre Blunck sieht es auch so: „Wenn das Stadion nicht mehr hier wäre, ginge ein Stück Kultur verloren.“ Das ganze Drumherum, die Kneipen, – eine einzigartige Geschichte. „Hier kann man mit der Straßenbahn praktisch auf den Rasen fahren.“ Bei 26.000 wäre die Bude voll, „mehr brauchen wir nicht“ – schon gar nicht bei einem Abstieg in die 2. Liga.

„Wenn das Stadion nicht mehr hier wäre, ginge ein Stück Kultur verloren“, findet Andre Blunck. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Deshalb käme ein Neubauprojekt auch viel zu früh, meinen Jenny Köhn und Anja Thamm. „Wir müssen erst einmal stabil in der Bundesliga bleiben. In der 2. Liga kamen oft nur 12.000 Fans“, sagt Köhn. „Unser Herz hängt am Schmuckkästchen.“ Sie haben Verständnis, dass der VfL mehr VIP-Plätze, mehr Plätze insgesamt, mehr Einnahmen benötige – aber in Maßen und nicht woanders. Anja Thamm: „Hier ist die Bude immer ausverkauft in der Bundesliga. Wir müssen hierbleiben.“

Ein Neubauprojekt käme zu früh finden Jenny Köhn (l.) und Anja Tamm. „Wir müssen erst einmal stabil in der Bundesliga bleiben.“ Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Viele Bochumer lehnen Stadion-Neubau für VfL ab

Auch in den sozialen Medien wird das Thema leidenschaftlich diskutiert. „Wenn es nimmer anne Castroper ist, ist es nimmer das Stadion“, kommentiert ein Nutzer bei Instagram, ein anderer schreibt: „Stadionneubau irgendwo auf der grünen Wiese kurz vor Witten ohne Charme ohne gar nix: das kann doch nicht euer Ernst sein!“ Auch in Leserbriefen melden sich mehrere WAZ-Leserinnen und Leser zu Wort. Manch einer wittert einen „Karnevalsscherz“, kann nicht glauben, dass die Variante „Neubau auf der grünen Wiese“ ernsthaft in Erwägung gezogen wird. „April, April mitten im November, war mein erster Gedanke“, schreibt Michael Danders. Und weiter: „Ich – als bekennender VfL-Anhänger – würde eine, so wie es aussieht, erforderliche Stadion-Sanierung begrüßen. Das wird vermutlich auch ein paar Millionen kosten; aber wir reden hier immerhin von einem der anerkannt schönsten Stadien in Deutschland.“

„Bochum braucht nicht noch ein Leuchtturmprojekt, das sich als Millionengrab erweisen wird“, schreibt beispielsweise Hartmut Röthig. „Angesichts der Schulden, die die Stadt Bochum nun auf das Jahr 2025 geschoben hat, kann ich es fast nicht glauben, dass solche Ideen entstehen“, kommentiert Christiane Meier und fragt: „Was soll dann eigentlich mit dem Tierheim geschehen, welches sich jetzt an der Kleinherbeder Str. befindet. Und wieviele Bäume dürften dieser Planung ,zum Opfer’ fallen?“

Bochumer fragt: „Ein neues Stadion, wozu?“

Heinz-Jürgen Hüffer schreibt: „Ein neues Stadion, wozu? Bei aller Sympathie für den VfL Bochum 1848, aber ist das alte ,Ruhrstadion’ zu klein geworden, ist es etwa bei jedem Spiel ausverkauft und müssen traurige Fans vor den Toren abgewiesen werden?“ Die Realität sehe doch wohl eher anders aus. „Von einer Teilnahme am internationalen Geschäft sowie von einer Platzierung auf einem der ersten sechs Plätze der Liga ist unser VfL doch weiter entfernt als das neue Stadion vom Bochumer Hauptbahnhof.“

Vereinzelt gibt es jedoch auch Stimmen, die einen Neubau begrüßen würden. Klaus Bökels erinnert in seiner Mail an die Redaktion an einen Vorschlag, den er bereits Mitte Oktober schrieb: „Eine lösungsorientierte Alternative zur Aufstockung könnte ein Neubau auf grüner Wiese sein. Modulare Bauweise, um im gewünschten Falle langfristiger Erfolge die Kapazität schnell und einfach zu erhöhen.“ Seine Idee: Die Straße am Neubau „Neue Castroper Str.“ oder „Castroper Allee“ nennen, so könne man weiter „anne Castroper“ spielen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum