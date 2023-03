USB Bochum mit Warnstreiks am Donnerstag und Freitag

Bochum. Erneut stehen in dieser Woche Warnstreiks in Bochum an - erneut beim USB. Am Donnerstag und Freitag legt man dort ganztägig die Arbeit nieder.

Die nächsten Warnstreiks stehen an. Diesmal betrifft es erneut den USB Bochum. Am Donnerstag und Freitag sind die Beschäftigten aufgerufen, sich für den Streik zu versammeln und ihre Arbeit niederzulegen.

Bochum: Leerungen finden nicht statt

Am Donnerstag (9. März) und Freitag (9. März) soll ab Arbeitsbeginn ganztägig gestreikt werden. Ab 8 Uhr treffen sich am Donnerstag die Streikenden beim USB an der Hanielstraße. Am Freitag dann direkt bei Verdi an der Universitätsstraße. Deshalb finden an diesen Tagen die Leerungen der Restmüll-, Bio- und Papiertonnen sowie alle Sperrmülltermine nicht statt. Die Wertstoffhöfe bleiben ebenfalls geschlossen. Die Leerungen der kombinierten Wertstofftonnen und -säcke sind davon nicht betroffen und finden wie geplant statt.

Die Gewerkschaft Verdi sieht das ihnen vorgelegte Tarifangebot als „völlig unakzeptabel“ und fordert eine Nachbesserung. Nach eigener Aussage will die Gewerkschaft mit den neuen Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Sie fordern eine Steigerung der monatlichen Tabellenentgelte um 10,5 Prozent, aber mindestens jedoch um 500 Euro pro Monat. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten. Außerdem sollen Auszubildende im Anschluss unbefristet übernommen werden. Dazu fordern sie eine Laufzeit von zwölf Monaten.

