Unbekannte beschmieren Bochumer Moschee mit Hakenkreuz

Der polizeiliche Staatsschutz in Bochum ermittelt in dem Fall.

Bochum. Eine Moschee in Bochum ist beschädigt worden. Fünf kleine Brandlöscher und ein Hakenkreuz wurden festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer Sachbeschädigung an einem Außenrollo der Moschee in Bochum-Dahlhausen sucht die Polizei Zeugen.

Den Angaben zufolge wurde am vergangenen Wochenende (14./15. Oktober) einer heruntergelassenen Kunststoffjalousie des Gebäudes an der Eiberger Straße in Dahlhausen beschädigt: fünf kleine kreisrunde Brandlöcher waren zu sehen. Auch eine Tür wurde mit einem Permanentmarker Hakenkreuz und Davidsternen versehen.

Schaden wurde der Bochumer Polizei erst mehrere Tage nach der Tat gemeldet

Ein Verantwortlicher der Moschee sah den Schaden zwar schon am Wochenende, meldete ihn laut Polizei aber „aus Zeitgründen“ erst am Mittwoch.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 0234 909 4505 oder -4441 (außerhalb der üblichen Dienstzeiten).

