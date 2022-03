Der Ukraine-Krieg drückt der Ratssitzung in Bochum am Donnerstag einen Stempel auf. Politikerinnen, hier Irina Becker (CDU), kleiden sich in den Farben der Ukraine, viele Politiker tragen die Flagge am Oberkörper. Einstimmig verurteilte der Rat den Angriffskrieg Russlands.