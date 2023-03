Ümminger See: Kurden feiern Fest – Polizei sperrt Zufahrt

An die 1000 Besucher tummeln sich am Sonntagnachmittag auf den Wiesen am Ümminger See in Bochum. Die meisten von ihnen sind gekommen, um das kurdische Neujahrsfest zu feiern.

Viel Trubel am Ümminger See: Nachdem die Stadt Bochum eine zentrale Feier des kurdischen Neujahrsfestes – Newroz – kurzfristig abgesagt hatte, wurde (und wird noch) alternativ nun doch wieder am Ümminger See gefeiert. Ordnungskräfte der Stadt sperrten gemeinsam mit der Polizei vorsorglich die Zufahrt.

Im vergangenen Jahr war die Situation dort zum selben Anlass aus dem Ruder gelaufen. Zu viele Menschen tummelten sich gleichzeitig auf den Wiesen des Naherholungsgebietes, rund um den See gab es ein Verkehrs-Chaos, es wurde wild in der Botanik geparkt. Dazu sollte es diesmal nicht kommen. Aus diesem Grund hatte die Stadt Bochum für Sonntag, 19. März, ein offizielles Fest an der Zeche Zollern geplant. Dazu kam es letztlich doch nicht. Und so war die Sorge groß, dass der Ümminger See wieder Ziel Tausender Kurden sein würde.

Vorsorglich wurde am Ümminger See in Bochum die Zufahrt gesperrt, überwacht von der Polizei. Foto: Karoline Poll

Ganz so viele waren es dann doch nicht, am Sonntagnachmittag so an die 1000 Besucher – „organisiert“ offenbar über Facebook. Und diesmal zeigten sich Stadt Bochum und Polizei auch weitaus besser vorbereitet als im Vorjahr. Schon früh waren die Einsatzkräfte am Ümminger See, um die Besucher frühzeitig in Empfang zu nehmen, über Verhaltensregeln aufzuklären und den Verkehr zu regeln. Das habe gut geklappt, sagt die Polizei am Sonntagnachmittag. „Es ist zwar gut was los, aber alles ruhig, alles friedlich.“ Platzverweise wären nicht ausgesprochen und auch keine Bußgelder verhängt worden. Einsatzkräfte gehen davon aus, dass die Feierlichkeiten noch bis in die Abendstunden gehen werden.

