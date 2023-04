Tocotronic und mehr: Zeltfestival bestätigt weitere Künstler

Die weiße Stadt am Kemnader See- Zeltfestival Ruhr 2023

Bochum/Witten/Hattingen. Neues zum Line-Up beim Zeltfestival Ruhr 2023: Tocotronic und Dunja Hayali sind mit dabei, und eine weitere Künstlerin nennt ihre Begleiterinnen.

Das Line-Up beim Zeltfestival Ruhr (ZfR) 2023 füllt sich weiter: Wenn ab Ende August wieder die weiße Zeltstadt am Kemnader See ihre Pforten öffnet, stehen zwei weitere Akteure auf der Programmliste: Am 29. August kommen Tocotronic zum ZfR, am 3. September steht Dunja Hayali auf der Bühne.

Im vergangenen Jahr haben Tocotronic ihr jüngstes Album „Nie wieder Krieg“ veröffentlicht. Die ZfR-Macher versprechen für den 29. August einen „bunt-chaotischen Abend mit aufregenden Tönen“.

Zeltfestival 2023: Dunja Hayali liest aus „Haymatland“

Dunja Hayali ist als ZDF-Nachrichtenfrau bekannt geworden. In ihrem Buch „Haymatland“ geht sie der Frage auf den Grund, was Heimat bedeutet und wie es um die Integration in Deutschland steht. Am 3. September liest sie daraus – und lädt das Publikum beim Zeltfestival zum Gespräch ein.

Schon länger bestätigt ist Gerburg Jahnke für den 20. August. Unter dem Motto „Frau Jahnke hat eingeladen“ bereitet sie Kolleginnen aus der Kabarett-, Poetry- und Comedy-Szene die Bühne. Jetzt steht auch fest, wer ihre Gästinnen sind: Mit dabei sind Patrizia Moresco, Anka Zink, Katie Freudenschuss und das Duo „Suchtpotenzial“.

Michael Patrick Kelly kommt zweimal zum ZfR 2023

Bereits voll ausgebucht sind die Shows von Torsten Sträter, Querbeat und Ayliva. Auch das Konzert von Michael Patrick Kelly am Eröffnungsabend (18. August) ist längst ausverkauft. Kelly konnte aber für eine Zusatzshow am 29. August gewonnen werden, für die es noch Tickets gibt.

Das Zeltfestival Ruhr gastiert in diesem Jahr vom 18. August bis zum 3. September am Kemnader See. Karten für alle angekündigten Shows sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter der Tickethotline 0180/500 42 22 erhältlich. Weitere Infos: zeltfestivalruhr.de

