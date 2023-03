Super-Warnstreik in Bochum: Stillstand bei Bogestra und Bahn

Bochum. Kein Bus fährt in Bochum, keine Straßenbahn: Der Super-Warnstreik legt die Bogestra lahm. Auch die Deutsche Bahn wird bestreikt. Alle Infos.

Verdi und die Eisenbahnergewerkschaft EVG rufen für Montag zum „Super-Warnstreik“ auf

auf Betroffen sind in Bochum alle Fahrten der Bogestra

alle Fahrten der Auch der Zugverkehr der Deutschen Bahn wird weitgehend lahmgelegt

Mit ihrer Ankündigung eines Super-Warnstreiks am Montag, 27. März, erhöhen die Gewerkschaften Verdi und EVG (Eisenbahn und Verkehr) den Druck in der Tarifauseinandersetzung für den öffentlichen Dienst. Auch Bochum und die Nachbarstädte werden massiv betroffen sein.

„Super-Warnstreik“ in Bochum: Alle Bogestra-Fahrten betroffen

Der Verdi-Bezirk Mittleres Ruhrgebiet hat die mehr als 3600 Beschäftigten der Nahverkehrsunternehmen Bogestra, Straßenbahn Herne Castrop-Rauxel GmbH (HCR) und Vestische Straßenbahnen aufgerufen, sich an dem Warnstreik zu beteiligen. Daher dürfte der Verkehr auf insgesamt etwa 230 Bus- und Bahnlinien mit täglich mehreren Hunderttausenden ÖPNV-Kunden am Montag zum Erliegen kommen.

Die Bogestra hat angekündigt, dass wegen des Warnstreiks der Betrieb in ihrem gesamten Betriebsgebiet ganztägig ausfällt. Dies betreffe auch Fahrten durch Fremdunternehmen im Auftrag der Bogestra. Die Kundencenter bleiben geschlossen. „Aus Sicherheitsgründen sind jedoch alle Betriebseinrichtungen sowie Tunnelanlagen bewacht“, heißt es.

Es ist der bereits fünfte Warnstreik in der laufenden Tarifrunde, von dem die Bogestra-Kunden betroffen sind. Bereits am 14. Februar, am 28. Februar, 3. März und am 21. März ist der Bahn- und Busverkehr in Bochum vollständig zum Erliegen gekommen.

Die Busse der Bogestra bleiben am Montag, 27. März 2023, im Depot. Ein Verdi-Warnstreik legt den Betrieb im Nahverkehr in Bochum lahm. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Eisenbahnergewerkschaft EVG ruft zum Streik bei der DB auf

Nicht nur am Busbahnhof herrscht Stillstand, auch am Bochumer Hauptbahn wird am Montag nicht viel gehen: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bestreikt den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Der Fernverkehr wird komplett, der Regionalverkehr größtenteils eingestellt. Notfahrpläne sind laut Bahn nicht möglich.

Wer für Montag oder Dienstag eine Bahnreise gebucht hat, kann das Ticket laut Bahn bis 4. April flexibel nutzen. Sitzplatzreservierungen könnten kostenlos storniert werden.

Lesen Sie auch: Streik im ÖPNV: Diese Rechte haben betroffene Fahrgäste

Verdi: Gemeinsamer Warnstreik ist ein historisches Ereignis

„Das kann man schon historisch nennen“, sagt die Bochumer Verdi-Gewerkschaftssekretärin Barbara Sumagang. Sie können sich gar nicht mehr daran erinnern, wann Verdi und EVG gemeinsam zu einem Warnstreik aufgerufen haben. Kundgebungen und Demonstrationen werde es in Bochum am Montag allerdings nicht geben, so Sumagang.

Was ist mit privaten Bahnbetreibern wie National Express?

Die Bahn-Linien RE1 und RE6 werden als RRX nicht von der Deutschen Bahn, sondern von National Express betrieben. Sein Personal sei nicht am Streik beteiligt, teilt National Express mit, aber weil auch die DB-Infrastruktur wie z.B. Stellwerke bestreikt werde, fahren auch die RRX-Linien nicht regulär.

National Express will unter anderem zwischen Düsseldorf und Hamm einen Bus-Notverkehr einrichten, der auch den Bochumer Hauptbahnhof ansteuert. Fahrzeiten seien jedoch nicht planbar. Kunden werden gebeten, von „vermeidbaren“ Fahrten abzusehen.

National Express als Betreiber des RRX ist nicht unmittelbar vom Streik betroffen – kann aber am Montag auch nicht fahren wie gewohnt. Zwischen Düsseldorf und Hamm wird ein Bus-Notverkehr eingerichtet, der auch Bochum Hbf anfahren soll. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Wo finde ich Infos zum Zugverkehr?

Einen Überblick über die streikbedingten Störungen und etwaige Ersatzangebote auch in Bochum bietet die Seite zuginfo.nrw.

„Super-Warnstreik“ in Bochum: Was ist mit der Schule?

Die letzte Woche vor den Osterferien startet mit dem großen Warnstreik – dieser ist jedoch kein Freibrief, nicht zu erscheinen. „Am Montag findet Schule statt“, hieß es am Freitag aus dem NRW-Schulministerium. Bei vorab angekündigten Ereignissen wie einem Streik des öffentlichen Nahverkehrs und daraus eventuell resultierenden Beeinträchtigungen bestehe die Schulpflicht auch weiterhin. Gleichwohl könne die Dimension des Streiks die Eltern „vor erhebliche organisatorische Schwierigkeiten stellen und gegebenenfalls dazu führen, dass für Schülerinnen und Schüler der Schulweg im Einzelfall faktisch unmöglich wird“, hieß es weiter. Den Schulleitungen riet das Ministerium, „in diesen Fällen mit Augenmaß vorzugehen“.

