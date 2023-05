Stadtteilfest Bochum-Hiltrop: Viele Besucherinnen und Besucher sahen sich die Stände am Sportplatz am Hillerberg an.

Stadtteilfest Stadtteilfest in Bochum-Hiltrop zieht viele Besucher an

Bochum-Hiltrop. Das Stadtteilfest in Bochum-Hiltrop hat wieder viele Besucherinnen und Besucher angezogen. Was das Fest im nördlichen Stadtteil zu bieten hatte.

Nach mehreren Jahren Pause fand in Bochum-Hiltrop das bekannte Stadtteilfest statt, das viele Bochumerinnen und Bochumer in den Stadtbezirk lockte. Mit dabei waren diverse Bochumer Vereine und Organisationen aus dem Norden.

Fußball Jugend Turnier leitet Stadtteilfest in Hiltrop ein

Pünktlich zum Stadtteilfest in Hiltrop zeigt sich die lange vermisste Sonne und die Temperaturen steigen an. Das zieht viele Besucherinnen und Besucher an den Sportplatz am Hillerberg, die bei guter Stimmung von Infostand zu Infostand schlendern. Um 10.30 Uhr leitet ein Fußball-Jugend-Turnier auf dem Sportplatz das Stadtteilfest schon am Vormittag ein. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es anschließend zwischen 14 und 20 Uhr vielseitiges Programm. Für die passende Unterhaltung und Verpflegung sorgen die teilnehmenden Vereine und Organisationen. Mit dabei sind viele Vereine und Organisationen des Stadtbezirks, wie unter anderem der DJK Hiltrop Bergen.

Stadtteilfest Bochum-Hiltrop: Programm für Groß und Klein

Groß und Klein sollen auf ihre Kosten kommen und so gibt es unter anderem eine große Hüpfburg, Strohballenweitwurf, eine Laserschießanlage, Sackhüpfen, eine Schokokusswurfmaschine, Judo Vorführungen, Kinderturnen und vieles mehr. Außerdem gibt es eine Ausstellung historischer Fotos und Infostände der verschiedenen Institutionen, Kitas und Schulen aus dem Stadtbezirk. Damit der Magen nicht leer bleibt, wird gegrillt. Dazu kommt beim Stadtteilfest in Hiltrop ein Angebot aus Kuchen, Waffeln und Stockbrot.

