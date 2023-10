Sommertheater im Bochumer Park: Alle Infos zum neuen Stück

Mit einer schillernden Aufführung von Shakespeares „Macbeth“ sorgten die Schauspielstudenten des Folkwang-Theaterzentrums im Weitmarer Schloßpark in Bochum für riesigen Jubel.

Bochum-Weitmar. Tausende strömen zu den Shakespeare-Stücken der Schauspielschüler in den Weitmarer Park in Bochum. Doch die Zukunft war lange unklar – bis jetzt.

Das ist eine schöne Nachricht für die Bochumer Kulturszene: Das beliebte Sommertheater im Weitmarer Schloßpark in Bochum wird in den kommenden Jahren weiterhin stattfinden können. „Dank einer Förderung durch die Stadtwerke haben wir jetzt Planungssicherheit“, freut sich Christoph Dorsz vom Folkwang-Theaterzentrum. Auch der Titel fürs nächste Open-Air-Theater Ende Juni 2024 steht bereits fest: Gespielt wird Shakespeares „Was ihr wollt“.

Open-Air-Theater in Bochum wird 2024 fortgesetzt

Grob geschätzte 10.000 Besucher strömten in den letzten beiden Jahren zu den wildbewegten Shakespeare-Aufführungen in den Park, die jeweils von den Folkwang-Schauspielstudenten des dritten Jahrgangs gestaltet werden. Mit „Ein Sommernachtstraum“ meldete sich das Open-Air-Theater im Sommer 2022 nach langer Pause zurück, zuletzt sorgte das Königsdrama „Macbeth“ bei sieben Vorstellungen im Juni und Juli für eine prall gefüllte Wiese.

Dabei stand die Finanzierung des sommerlichen Open-Air-Spaßes stets auf wackeligen Beinen. Eintrittsgeld wird traditionell nicht erhoben, die Spenden nutzen die Studierenden selbst (wie im vergangenen Jahr für eine Tanztheater-Exkursion nach Italien). Und doch ist der finanzielle Aufwand, etwa für die Regie, die technische Ausstattung und die Kostüme, beträchtlich. In den vergangenen beiden Jahren beteiligte sich die Bezirksvertretung Südwest mit jeweils 2000 Euro, das Kulturbüro gab 5000 Euro dazu, den Löwenanteil stemmte indes die Folkwang-Akademie.

Die Wiesen im Weitmarer Schloßpark sind beim Sommertheater der Schauspielschüler bestens besucht. Hunderte Besucher kommen zu jeder Vorstellung. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die schwierigen finanziellen Bedingungen waren den Aufführungen im letzten Sommer anzusehen: „Macbeth“ wurde mitten auf der grünen Wiese gespielt – ohne Licht, ohne Tonanlage, ohne feste Bühne. „Das war fast schon Straßentheater, was aber auch seinen Reiz hatte“, sagt Christoph Dorsz. Im Vergleich dazu sei der finanzielle Spielraum durch die Förderung als „Zukunftsprojekt“ ungemein größer: Mit 60.000 Euro unterstützen die Stadtwerke das Theaterprojekt ab jetzt für zwei Jahre.

„Was ihr wollt“ mit viel Musik und Bühnenbild

Somit sind zumindest die Aufführungen in 2024 und 2025 gesichert – und vermutlich auch darüber hinaus: „Das Geld würde wohl mindestens für drei Inszenierungen reichen“, schätzt Dorsz. Mit dem Theatermacher Harry Fuhrmann, der zuletzt bei den Ruhrfestspielen inszenierte und in diesem Jahr als Gastprofessor am Folkwang-Theaterzentrum arbeitet, ist bereits der nächste Regisseur gefunden. „Die Studierenden freuen sich total darauf“, sagt Dorsz. „Die Vorbereitungen und erste Leseproben werden bereits im November beginnen.“

Shakespeare im Park: eine lange Tradition Die Shakespeare-Aufführungen im Weitmarer Schloßpark blicken auf eine lange Tradition zurück. Zwischen 1993 und 2008 zeigten die Bochumer Schauspielstudenten hier in jedem Sommer muntere Aufführungen. Die Zuschauer konnten dabei einige Entdeckungen machen, denn so mancher Schauspieler, der heute Rang und Namen hat, war damals bereits dabei: etwa Henning Baum, Lina Beckmann und Roland Riebeling. Im Jahr 2008 war plötzlich Schluss: Als Grund galten die umfangreichen Bauarbeiten, die fortan im Schloßpark stattfanden. Der gläserne Kubus wurde 2010 fertiggestellt, Ende 2015 wurde das Museum unter Tage eröffnet. Mit „Ein Sommernachtstraum“ erlebte der Shakespeare-Spaß 2022 sein Comeback.

Schon jetzt ist abzusehen, dass „Was ihr wollt“ im kommenden Sommer etwas größer und aufwendiger werden wird als zuletzt. „Es ist auf jeden Fall einiges an Musik geplant, voraussichtlich wird es auch ein schönes Bühnenbild geben.“ Auch sanitäre Anlagen sollen den Besuchern künftig zur Verfügung stehen.

Zuschauer kommen mit Klappstühlen und Picknickkörben

Ganz wichtig sei aber: Die Aufführungen sollen weiterhin behutsam ins idyllische Parkambiente mit eingebunden werden. „Der Schloßpark Weitmar ist ein Kleinod, ein großer Schatz in Bochum, mit dem wir respektvoll umgehen“, sagt Dorsz. Das trifft auch auf die Besucher zu, die mit Klappstühlen, Picknickkörben und Decken zu den Vorstellungen in den Park strömen und dort eine gute Zeit erleben: „Wir hoffen, dass wir mit dem Sommertheater möglichst viele Bochumer erreichen können. Natürlich auch jene, die dem Theater sonst eher skeptisch gegenüberstehen.“

