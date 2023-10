Ungewöhnliche Beflaggung: Seit Wochen flatterten Ukraine-Fahnen neben dem städtischen Wimpel, jetzt hat die Stadt am Rathaus die israelische Flagge als Zeichen der Solidarität gehisst.

Gegen Antisemitismus Solidarität mit Israel: Aufruf zur Demo am Rathaus Bochum

Bochum. Zu einer großen Kundgebung gegen Antisemitismus und Terror wird aufgerufen. Es geht dabei vor dem Rathaus Bochum auch um Solidarität mit Israel.

Zu einer Demonstration mit geplanter „Kundgebung gegen Antisemitismus und Terror – Solidarität mit Israel“, so der Titel, hat der „Jüdische Studierendenverband Bochum“ für Mittwoch, 18. Oktober, aufgerufen. Die Kundgebung soll gegen 18 Uhr auf dem Rathausvorplatz stattfinden. Im Gespräch mit der WAZ betont ein Sprecher der Organisation, dass man nun mit einer breiten Unterstützung und auch ganz konkret mit einer Unterzeichnung des Aufrufes rechnet. Die Polizei bestätigte, dass an diesem Tag zwischen 17.30 und 19 Uhr eine Veranstaltung in der Bochumer Innenstadt angemeldet worden sei.

Veranstalter rechnen mit bis zu 500 Teilnehmenden

In dem Aufruf heißt es unter anderem: „Seit dem Morgen des 7. Oktober 2023 wird Israel von verschiedenen islamistischen Organisationen, allen voran der Hamas, angegriffen. An keinem Tag nach der Shoa wurden mehr Jüdinnen und Juden ermordet als an diesem Samstag. Weitere Tausende wurden verletzt, Hunderte Kinder, ältere Menschen und ganze Familien verschleppt, Frauen vergewaltigt und Ermordete öffentlich von der Hamas zur Schau gestellt.“

Die Veranstalter appellieren: „Als Bochumer Zivilgesellschaft, als Bochumer Bürgerinnen und Bürger, solidarisieren wir uns in tiefer Trauer mit den Menschen in Israel, die angegriffen wurden, Angehörige und Freund*innen verloren haben oder weiterhin um deren Wohlergehen fürchten müssen, sowie mit allen Betroffenen von Antisemitismus - auch hierzulande. Die Angriffe der Hamas und ihrer Unterstützer sind eine Gefahr - auch für in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden.“

Einzelheiten zum Ablauf der Demonstration, zu der bei der Polizei zwischen 400 und 500 Personen angemeldet worden sind, stehen noch nicht fest. Auch eine Liste mit den Organisationen und Einzelpersonen, die den Aufruf mit unterschreiben, wird gerade erstellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum