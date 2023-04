S 1 in Bochum und Dortmund: Halt an zwei Stellen entfällt

Die S-Bahn-Linie S 1 hält in den kommenden Monaten zeitweise nicht an zwei Haltestellen.

Bochum/Dortmund. Wegen Bauarbeiten am Hauptbahnhof Dortmund entfällt bei der S 1 einmal stündlich der Halt an zwei Haltestellen. Das geht noch mehrere Monate so.

Bei der S-Bahn-Linie S 1 entfällt in den nächsten Monaten in Fahrt Richtung Dortmund einmal stündlich der Halt an zwei Stellen: in Bochum-Ehrenfeld und Dortmund-Dorstfeld-Süd. Das bestätigt die Deutsche Bahn auf Nachfrage der WAZ.

Betroffen sind die Bahnen, die jeweils zur Minute 39 am Essener Hauptbahnhof losfahren und um 18 nach in Dortmund ankommen. Der Halt in Bochum-Ehrenfeld zur Minute 56 und der in Dorstfeld zur Minute 14 entfallen vorerst dauerhaft. Bei den anderen drei Bahnen der S 1, die stündliche verkehren, gibt es hingegen keine Fahrplanänderungen.

S 1 hält zwischendurch nicht an zwei Haltestellen: Zeitersparnis

Grund für die Einschränkungen ist die Großbaustelle am Dortmunder Hauptbahnhof. „Derzeit werden die Gleise sechs und sieben umgebaut“, erklärt Bahn-Sprecher Dirk Pohlmann. Dort hält eigentlich die S 1, die nun auf ein benachbartes Gleis ausweicht. Um die Abfahrt anderer Bahnen nicht zu verzögern, entfallen derzeit die beiden Halte in Bochum-Ehrenfeld und Dortmund-Dorstfeld-Süd. Das führe zu einer notwendigen Zeitersparnis von drei Minuten.

Bis zum 10. Dezember dauern die Beeinträchtigungen an, dann soll es einen Fahrplanwechsel geben, so Pohlmann.

Die Deutsche Bahn hatte zuerst nicht über die ausfallenden Halte informiert, lediglich die Fahrpläne wurden aktualisiert. „Das ist ärgerlich, ich hätte mich zumindest über einen Aushang gefreut“, berichtet ein Pendler aus Bochum, der in Weitmar-Bärendorf wohnt.

