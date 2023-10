Rewe-Markt in Bochum überfallen - Täter hatten Schusswaffe

Bochum-Werne. Zwei Männer haben mit einer Schusswaffe den Rewe-Supermarkt an der Nörenbergstraße in Bochum-Werne überfallen. Fahndung auch mit Hubschrauber.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf den Rewe-Supermarkt in Bochum-Werne (Nörenbergstraße) am Samstagabend, 7. Oktober, fahndet die Polizei nach zwei bislang unbekannten Tätern. Es werden Zeugen gesucht.

Supermarkt-Überfall in Bochum kurz vor Ladenschluss

Kurz vor Ladenschluss, gegen 21.50 Uhr, betraten zwei maskierte Männer das Geschäft an der Nörenbergstraße 25 in Bochum-Werne. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie von zwei Angestellten (23 / 32) die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, so die Polizei.

Fahndung auch mit Polizeihubschrauber in Bochum

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief ergebnislos. Beide Täter seien männlich, etwa 180 bis 185 cm groß und trugen einen Mundnasenschutz. Einer der Männer sei athletisch und trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und eine schwarz-weiße Collegejacke mit der Comicfigur „Snoopy“ in einem blauen Kreis auf dem Rücken gedruckt. Der zweite Täter sei schlank. Er sei mit einer schwarzen Jeanshose, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Sweatshirtjacke bekleidet gewesen. Auf dem Kopf habe er ein weißes Basecap mit dem Schriftzug „NY“ getragen.

Die Kriminalpolizei Bochum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 / 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

