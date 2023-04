Raubüberfall: Bochumer Ehepaar im eigenen Haus gefesselt

Bochum. Drei maskierte Täter haben am Donnerstagmorgen ein Ehepaar in seinem Einfamilienhaus überfallen und gefesselt. Sie sind auf der Flucht.

Ein Ehepaar ist am Donnerstagmorgen in seinem Einfamilienhaus in Bochum-Weitmar überfallen und gefesselt worden. Die Täter sind auf der Flucht. Die 60 und 65 Jahre alten Opfer wurden leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Verbrechen gegen 9.10 Uhr im Bereich Stensstraße/Graffring. Nach aktuellem Ermittlungsstand drangen drei maskierte Tatverdächtige gewaltsam in das Einfamilienhaus der Eheleute ein. Die Räuber fesselten sie und durchsuchten die Räume nach Wertsachen.

Etwa 30 Minuten später stiegen die Männer in ein Fahrzeug und flüchteten vom Tatort. Möglicherweise könnte es sich bei dem Fluchtauto um einen blauen Fiat Doblo mit einem Hermes-Aufkleber an der rechten Fahrzeugseite und niederländischem Kennzeichen handeln.

Die Polizei fahndete im gesamten Stadtgebiet. Auch ein Polizeihubschrauber stieg auf. Die Täter konnten aber bisher nicht gefasst werden.

Zur Tatbeute liegen derzeit keine Informationen vor, sagt die Polizei. Auf welche Weise die Täter ins Haus eingebrochen und wo und wie die Eheleute gefesselt worden sind, teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen am Donnerstag nicht mit. Ob sie bewaffnet waren, wurde ebenfalls nicht bekannt.

So werden die Täter von der Polizei beschrieben

Beschreibung der drei Täter: mehr als 1,80 Meter groß, etwa Mitte 30 Jahre alt und muskulös. Sie trugen zur Tatzeit Handschuhe. Einer der Männer soll einen Anzug des Logistikunternehmens „Hermes“ getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet um Hinweise: 0234 909 4135 oder 0234 909 4441 (Kriminalwache).

