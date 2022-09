Prinz-Regent-Theater Bochum startet mit Tragödie aus Troja

Bochum. „Philoktet“ von Heiner Müller ist zum Spielzeitstart am Sonntag zu sehen. Das Drama aus dem Trojanischen Krieg hat viele Bezüge in unsere Zeit.

Einen nicht gerade leichten Stoff hat sich das Prinz-Regent-Theater in Bochum zum Start in die neue Spielzeit ausgesucht: „Philoktet“ von Heiner Müller feiert Premiere am Sonntag, 18. September, um 18 Uhr. Die Regie führt Theaterleiter Hans Dreher, dem bewusst ist, dem Publikum mit dieser Aufführung kein Leichtgewicht zu präsentieren: „Aber angesichts der vielen Schaurigkeiten in der Welt wäre uns das auch falsch vorgekommen“, sagt er.

Prinz-Regent-Theater Bochum startet in die neue Spielzeit

In „Philoktet“ erzählt Müller vom Trojanischen Krieg, baut aber auch Verweise auf den Zweiten Weltkrieg und das DDR-Regime mit ein. Aktuelle Bezüge zu unserer Zeit herzustellen, ist ein Anliegen der Aufführung. „Das wird ein ernster Abend, der aber auch leichte Töne zulässt“, so Dreher. Sämtliche Rollen sind weiblich besetzt: mit Nermina Kukic, Katja Heinrich und Sina Ebell. (sw)

Dauer: ca. 100 Minuten ohne Pause. Karten: 0234 / 771117.

