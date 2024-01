Bochum Glatteis und überfrierender Regen sorgt am Freitagmorgen auch in Bochum stellenweise für spiegelglatte Straßen. Es gibt zahlreiche Unfälle.

Überfrierende Nässe und Nieselregen führen am Freitagmorgen in Bochum auf vielen Straßen und Gehwegen zu Glatteis. Die Polizei spricht auf Nachfrage von einem „erhöhten Einsatzaufkommen“. Es gebe in der gesamten Stadt kleinere Auto-Unfälle. Meistens handele es sich aber nur um Sachschäden.

Die Polizei bittet: „Autofahrer sollen vorsichtig fahren. Unnötige Fahrten sollten vermieden werden, dann das Auto lieber stehen lassen“, sagt Polizeisprecher Jens Artschwager.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in beinahe ganz NRW vor „markanter Glätte“. Die Meldung gilt vorerst bis Freitagvormittag, 10 Uhr. Am Freitag werden die Höchsttemperaturen in NRW voraussichtlich wieder im positiven Bereich liegen (1 bis 3 Grad).

