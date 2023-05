Bauen in Bochum Ostpark: Was Bochums größtes Wohnprojekt so spannend macht

Bochum-Altenbochum. Der Ostpark, Bochums größtes Wohnungsbauprojekt, wächst und wächst. Über den Fortschritt werden Interessierte bei einem Rundgang informiert.

Was macht das Wohnbauprojekt Ostpark in Bochum zum Modell für klimaresiliente Quartiere? Wie wird im Quartier Feldmark soziale Vielfalt und Biodiversität gefördert? Diese und weitere Fragen werden am Dienstag, 23. Mai, bei einem Nachbarschaftstreff direkt vor Ort beantwortet. Auch die Evangelische Hochschule, ein direkter Nachbar des Wohnbauprojekts, präsentiert ihre Pläne im Ostpark.

Zum Nachbarschaftstreff mit anschließendem Rundgang durchs Quartier Feldmark sind alle Anwohnerinnen und Anwohner und Interessierte eingeladen. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Parkplatz der Evangelischen Hochschule, Immanuel-Kant-Straße 18-20. Im Anschluss wird über die Pläne für das Quartier Feldmark sowie den aktuellen Stand der Baumaßnahmen informiert.

Konkret stellt die Stadt vor, welche Elemente den Ostpark zu einem Modell für klimaresiliente Quartiere machen – von grün-blauer Freiraumgestaltung bis zur aktiven Förderung der Artenvielfalt. Thematisiert wird auch die Wohnbebauung, die soziale Vielfalt unterstützen soll: Eigenheime und Eigentumswohnungen sowie Mietobjekte, die sich für Singles, Familien, Seniorinnen und Senioren oder auch Studierende eignen.

Für die benachbarte Evangelische Hochschule sollen im Quartier Angebote wie ein Studierendenwohnheim entstehen. Studierende der Hochschule präsentieren bei der Veranstaltung außerdem ihre Konzepte für Inklusion und Nachhaltigkeit im Quartier Feldmark, beispielsweise ein Gemeinschaftsgarten und ein heilpädagogischer Sinnes-Wandel-Pfad.

Anschließend wird beim Quartiersrundgang über die Fortschritte der Baumaßnahmen sowie über die Quartiersgarage und den Wasserspielplatz informiert.

„Ostpark – Neues Wohnen“ ist das derzeit größte Wohnungsbauprojekt in Bochum. Rund 1300 neue Wohneinheiten entstehen bis 2026 auf 43 Hektar (Nettobaufläche 14 Hektar) in zwei unabhängigen Quartieren: die Feldmark in Altenbochum und die Havkenscheider Höhe in Laer.

