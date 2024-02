Nicht nur Autofahrer betroffen: Neue Großbaustelle in Bochum

Bochum Diese Baustelle in Bochum betrifft Anwohner, Autofahrer und die Straßenbahnlinie 302: Gleise, Fahrbahn und Kanäle werden erneuert. Das ist geplant.

Da kommt was auf Autofahrer, ÖPNV-Nutzer und Anwohner zu. In der kommenden Woche (ab etwa 5. Februar) beginnen im Bereich Ückendorfer Straße zwischen Am Bahnhof und Hochweide umfangreiche Bauarbeiten.

„Es geht um Kanal-, Straßen-, Gleis- und Fahrleitungsbauarbeiten, Arbeiten an den Versorgungsleitungen sowie zur Verbesserung der Haltestellensituation an der Haltestelle Watermanns Weg“, so Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann. Die Folgen: Änderung der Verkehrsführung, Vollsperrung, Einbahnstraßen und Arbeiten auch in der Nacht.

Viele Großbaustellen in Bochum

Da der zu erneuernde Bereich mehrere hundert Meter lang ist, werden die Arbeiten in unterschiedlichen Phasen ausgeführt. Um einen schnellen und sicheren Bauablauf zu erreichen, muss die Verkehrsführung geändert werden. Der Kfz-Verkehr kann die Ückendorfer Straße die meiste Zeit in einer Fahrtrichtung weiter nutzen. Die Straßenbahnlinie 302 verkehrt eingleisig in beiden Richtungen.

Einbahnstraße und Vollsperrung in Bochum

Im Rahmen der Bauarbeiten sind zeitweise Vollsperrungen nötig. So wird, um die Eingleisigkeit der Straßenbahn herzustellen, die Ückendorfer Straße von Mittwoch, 7. Februar, im Laufe des Vormittags, bis voraussichtlich Montag, 12. Februar 2024, im Laufe des Vormittags, voll gesperrt. Anschließend wird die Einbahnstraße eingerichtet. In Absprache mit der Feuerwehr wird sie in Richtung Gelsenkirchen führen. In Gegenrichtung werden Umleitungen eingerichtet.

Auch Arbeiten in den Nachtstunden in Bochum

Bei bestimmten Arbeitsschritten komme es auch zu Wochenendarbeit sowie zu Arbeiten in den Nachtstunden. Dies sei erstmals der Fall an den Tagen, an denen die Eingleisigkeit bei der Straßenbahn hergestellt wird. „Einschränkungen für Anwohnende lassen sich während der gesamten Bauarbeiten leider nicht vermeiden. Es wird versucht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.“

Es ergeben sich auch spürbare Auswirkungen für Einmündungen und Seitenstraßen: Für die Einmündung Holland-/ Ückendorfer Straße bedeutet das Folgendes: Während der Vollsperrung wird die Verkehrsführung so eingerichtet, dass die Anlieger der Hollandstraße und anliegender Straßen die Möglichkeit haben, über die Ückendorfer Straße und den Watermanns Weg zu fahren. Während der Einbahnstraßenregelung sei eine Einfahrt in die Hollandstraße nur aus Fahrtrichtung Bochum möglich, die Ausfahrt nur in Fahrtrichtung Gelsenkirchen.

Weitere Infos bei der Bogestra

Die Bogestra bittet alle Fahrgäste um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr die ServiceNummer 0800 6/50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) angerufen werden. Information und Tickets für die Reise bietet unsere App „Muttis eTarif“. Sie ist für Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentz.bogestra_cibo_app&hl=de&gl=US sowie iOS https://apps.apple.com/de/app/muttis-etarif/id1595067186 erhältlich.

