Bochum-Altenbochum. In Bochum soll ein neuer Radsportpark entstehen. Die Planungen für das 4,5-Millionen-Euro-Projekt laufen. Erste Arbeiten sollen bald starten.

An der Feldmark in Bochum-Altenbochum ist ein neuer Radsportpark vorgesehen. Die Planungen laufen bereits. Bis zur endgültigen Genehmigung und Fertigstellung dauert es zwar noch, aber noch in diesem Jahr soll mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Aus gutem Grund...

Neuer Sportpark für Radfahrer: Baustart noch in diesem Jahr

Die Stadt Bochum muss noch in 2023 loslegen, da die für das Projekt auf dem Gelände des Walter-Lohmann-Rings zur Verfügung stehenden Fördermittel in Höhe von 500.000 Euro noch in diesem Jahr genutzt werden müssen. Welche Baumaßnahmen das sein werden, „wird momentan zwischen den beteiligten Fachämtern und Behörden abgestimmt“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung auf Anfrage von SPD und Grünen in der Bezirksvertretung Ost.

Das bedeutet, der neue Radsportpark wird in Angriff genommen, noch bevor der eigens dafür aufgestellte Bebauungsplan Nr 1027 rechtskräftig wird. Dass dieser aufgestellt werden soll, wurde am 1. Februar 2022 vom Ausschuss für Planung und Grundstücke beschlossen. Derzeit werden laut Stadt der Bebauungsplanentwurf sowie die dafür erforderlichen Gutachten und Fachplanungen erarbeitet. Im nächsten Verfahrensschritt würden die Pläne öffentlich ausgelegt, dies soll Ende 2023 geschehen. Der finale Satzungsbeschluss soll dann im Frühjahr/Sommer erfolgen.

Hier soll der Radsportpark Feldmark in Bochum-Altenbochum entstehen. Foto: FUNKEGRAFIK NRW Denise Ohms / Denise Ohms

Damit die Fördermittel des 4,5 Millionen Euro teuren Projekts aber nicht verfallen, müssen erste Maßnahmen schon jetzt erfolgen. Weitere sollen dann folgen, wenn die Politik das Ganze endgültig abgesegnet hat. Zuerst sei dann die Umsetzung der Planung für den Außenbereich vorgesehen. „Der Bau des Multifunktionsgebäudes beginnt aufgrund der erforderlichen umfangreicheren Vorplanungen erst im Anschluss“, heißt es aus dem Rathaus. Eine Machbarkeitsstudie für die Immobilie sei bereits in Auftrag gegeben, teilt die Stadt mit.

Laut Ideenskizze sind neben diesem Multifunktionsgebäude auch ein Pumptrack, ein Trail-Parcours, der Ausbau der Mountainbikestrecke, ein Kinderspielplatz und eine Calisthenics-Anlage vorgesehen. Dies alles soll im Norden des Geländes möglichst an einem Fleck gebaut werden, um den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten. Als Parkplätze sollen die bestehenden Stellplatzflächen gegenüber auf der Seite des Hauptfriedhofs genutzt werden.

Der Walter-Lohmann-Ring in Bochum-Altenbochum wird schon jetzt von vielen Radsportlern als Trainingsstrecke genutzt. Foto: Gernot Noelle

Das 6,8 Hektar große Areal, auf dem der Radsportpark entstehen soll, liegt zwischen den beiden Ostpark-Quartieren Feldmark und Havkenscheider Höhe, in denen bis zu 1300 neue Wohnungen entstehen sollen. 2009 war hier der Walter-Lohmann-Ring entstanden, benannt nach dem legendären Bochumer Radsportler, der einst Weltrekorde in Steherrennen aufgestellt hat. Um diese Strecke herum soll der neue Sportpark entstehen.

