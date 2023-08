Metropolis in Bochum zeigt Meilensteine der Filmgeschichte

Als Joker gab der Schauspieler Heath Ledger in „The Dark Knight“ eine unvergessene Vorstellung: am Freitag, 1. September, im Metropolis.

Bochum. Zum 100. Geburtstag von Warner Bros. holt das Kino einige der größten Streifen aller Zeiten auf die Leinwand. Darauf können sich Filmfans freuen.

Das Hollywood-Filmstudio Warner Bros. feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Grund genug für das Metropolis-Kino im Hauptbahnhof in Bochum, im August und September einige der größten Werke des vergangenen Jahrhunderts noch einmal auf großer Leinwand zu zeigen. Einige dieser Werke dürften schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Kino gelaufen sein.

Metropolis in Bochum holt Filmschätze auf die Leinwand

Die Planungen für die Warner-Wochen laufen im Metropolis seit Wochen: „Wir haben lange überlegt, welche Filme wir zeigen wollen und welche gut zusammenpassen“, sagt Theaterleiterin Sigrid Switala. So erwarten die Kinogänger etwa zahlreiche Doppelvorstellungen mit Streifen, die man sich durchaus am Stück ansehen kann: etwa die schrägen 80er-Komödien „Der kleine Horrorladen“ und „Beetlejuice“ am Freitag, 11. August, ab 20 Uhr in der Originalversion sowie das Mel-Gibson-Doppel „Mad Max“ und „Lethal Weapon“ am Freitag, 29. September, um 20.15 Uhr.

Direkt am heutigen Freitag, 4. August, läuft „Giganten“ mit Liz Taylor und James Dean um 19.30 Uhr in der deutschen Fassung. Auch „Jenseits von Eden“ (20. August um 17.45 Uhr) und „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ (21. September, 20 Uhr) erinnern an den unvergessenen James Dean.

Bruce Lee, Science-Fiction und Hitchcock in 3D

Es gibt Western („Erbarmungslos“ mit Clint Eastwood am 24. August), Science-Fiction („Blade Runner“ am 7. September) und sogar einen legendären Martial-Arts-Streifen („Enter the Dragon“ mit Bruce Lee am 18. August). Nicht wenige halten „Die Verurteilten“ mit Tim Robbins für einen der besten Filme aller Zeiten: Überprüft werden kann dies am Samstag, 12. August, um 20.30 Uhr. Ein Fest für Fans wird ein 3D-Abend mit „House of Wax“ (1953) und Alfred Hitchcocks „Bei Anruf Mord“ (1954) am Samstag, 26. August, um 20.30 Uhr. (sw)

Eintritt: 8,50, erm. sieben Euro. Das komplette Programm: metropolis-bochum.de

