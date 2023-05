Kundgebungen Mehrere größere Demos am Samstag in der Bochumer Innenstadt

Bochum. Mehrere Demos ziehen am Samstag über die Bochumer Straßen. Es geht um Vonovia und eine Veranstaltung mit Rechtsextremen.

In der Bochumer Innenstadt finden am Samstagnachmittag mehrere Demos statt. Um 14 Uhr beginnt am Hauptbahnhof eine Kundgebung des bundesweiten Bündnisses „Gemeinsam gegen Vonovia und Co.“ statt. Angekündigt sind 100 Teilnehmer. Sie ziehen vom Kurt-Schumacher-Platz am Hauptbahnhof durch die City. „Ein Bündnis aus linken Organisationen, Parteien und Mieter*inneninitiativen hat sich zusammengeschlossen und fordert die Enteignung und Vergesellschaftung von großen Immobilienunternehmen“, so der Veranstalter.

Ebenfalls um 14 Uhr beginnt eine Demo von „NRW erwacht“ am Bergbaumuseum (Europaplatz). Unter den angekündigten 1000 Teilnehmern befinden sich laut Polizei Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Querdenker und Rechtsextreme. Sie ziehen ebenfalls durch die Innenstadt.

„Gegen den Aufmarsch von Nazis in Bochum!“

Gleichzeitig findet ab 14 Uhr am Platz des Europäischen Versprechens eine Gegendemo statt. Motto: „Bochum stirbt, wenn ,NRW erwacht’. Gegen den Aufmarsch von Nazis in Bochum!“ Aufgerufen haben dazu die SPD, die Grünen, die CDU, die FDP und die Unabhängige Wählergemeinschaft/Freie Bürger sowie die Kirchen, die Jüdische Gemeine und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Die Polizei rät, wegen der Demos und damit verbundener Verkehrsstörungen mit Bus und Bahn in die Innenstadt zu fahren.

