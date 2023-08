Marode Brücken in Bochum: 23 Mal die Note 5 oder 6

Bochum. Viele Millionen Euro hat Bochum in neue Brücken gesteckt. Die Liste der maroden Bauwerke bleibt dennoch lang, ihr Zustand kritisch.

Viele Millionen Euro hat Bochum in den vergangenen Jahren in die Sanierung und den Neubau von maroden Brücken gesteckt. Und ein Ende der Investitionen ist nicht in Sicht. Der Zustand von etlichen weiteren Brückenbauwerken ist bedenklich bis kritisch.

Brücken in Bochum: 23 Mal Note 5 oder 6

23 städtische Brücken werden nach Auskunft der Stadt zur Zeit mit Noten zwischen 3,0 und 4,0 bewertet – übertragen auf Schulnoten heißt das zwischen mangelhaft und ungenügend.

Die Bauwerke werden nach ihrer turnusmäßigen Überprüfung spätestens alle sechs Jahre benotet: 1,0 bis 1,4 bedeutet „sehr guter Bauwerkszustand“, 1,5 bis 1,9 guter Bauwerkszustand, 2,0 bis 2,4 befriedigender Bauwerkszustand, 2,5 bis 2,9 noch ausreichender Bauwerkszustand, 3,0 bis 3,4 nicht ausreichender Bauwerkszustand und 3,5 – 4,0 ungenügender Bauwerkszustand.

16 städtische Brücken in Bochum müssen saniert werden

Nicht ausreichend oder sogar ungenügend ist nach Angaben der Stadt derzeit der Zustand von insgesamt 23 Brücken, die städtischer Verantwortung unterliegen. Nur einige von ihnen wie z.B. die alte Brücke an der Buselohstraße sind gesperrt und werden abgerissen. Einige andere sind mittlerweile saniert, wurden aber noch nicht neu benotet. Fakt ist: Es besteht weiter Handlungsbedarf. 16 weitere Brücken sollen saniert werden, heißt es in einer Antwort der Verwaltung auf Anfrage der FFB-Fraktion im Rat.

Damit ist Bochum zwar ein Stück, aber noch keinen Riesenschritt in Sachen Brückensanierung vorangekommen. Und das, obwohl z.B. die neue Brücke an der Wittener Straße binnen zwei Jahren geradezu aus dem Boden gestampft wurde, nachdem entdeckt wurde, in welchem kritischen Zustand das Vorgängerbauwerk war. Vor sechs Jahren war der Zustand von acht der damals 106 städtischen Brücken „nicht ausreichend“, sieben waren in einem ungenügenden Zustand. Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Jahren 16 städtische Brücken erneuert. Gebaut wird aktuell die neue Lohringbrücke. Sie soll den maroden, 1909 bzw. 1929 erbauten Vorgänger ersetzen.

480 Brücken gibt es in Bochum

In Bochum gibt es nach Auskunft der Stadt aktuell etwa 480 Brücken und brückenähnliche Bauwerke: 200 Straßenbrücken, 115 Fußgänger- und Radfahrbrücken, 15 sogenannte Fußgängerdurchlässe, 102 Eisenbahnbrücken, drei Straßen- bzw. Stadtbahnbrücken, sieben Tunnel (ohne Stadtbahn) und 30 Bachdurchlässe. Nur ein Teil von ihnen gehört der Stadt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum