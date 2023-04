Maiabendfest ist eröffnet – Pamela Falcon neu im Programm

Auf dem Boulevard wurde am Donnerstagabend das 635. Bochumer Maiabendfest eröffnet. Die WAZ ist in ihrem 75. Jubiläumsjahr erstmals Stifter der Mai-Eiche.

Bochum. Das Maiabendfest ist eröffnet. Am Abend startete Bochums älteste Brauchtumsfeier auf dem Boulevard. Beim Programm gibt es eine namhafte Änderung.

Das 635. Bochumer Maiabendfest ist eröffnet. Mit dem Fassanstich und dem Verlesen des Legats starteten am Donnerstag die Festtage auf dem Boulevard.

„Wir haben alles gegeben, damit wir eine geniale Zeit erleben“, sagte der Vorsitzende der Maiabendgesellschaft, Stefan Vahldieck, in seiner Begrüßung. Als „Bestandteil der regionalen Kultur und Geschichte“ würdigte Oberbürgermeister Thomas Eiskirch Bochums ältestes Brauchtum. Das Maiabendfest verbinde die Menschen und stifte Identität, gerade in und nach schweren Zeiten.

Bochumer Maiabendfest: Start des Mittelaltermarktes und DJ-Party am Freitag

Erstmals seit der Corona-Zwangspause wird wieder an vier Tagen gefeiert. Die Wetteraussichten bis Sonntag sind durchwachsen. Schutz vor Sonne und Regen gleichermaßen bietet ein neuer XXL-Schirm vor der Bühne am Kuhhirten mit einem Durchmesser von 19 Metern.

Trotz massiv gestiegener Kosten präsentieren die Maischützen wieder ein attraktives Umsonst-und-draußen-Programm. Weil der Zapfenstreich auf Donnerstagabend (21 Uhr) vorverlegt wurde, bleibt am Freitag (28.) ab 18 Uhr Zeit für eine DJ-Party. Zuvor öffnet um 12 Uhr der Mittelaltermarkt u.a. mit Stelzenläufern, Rittersleuten, Musikanten und einem Mini-Riesenrad.

WAZ stiftet die Mai-Eiche: Festakt am Samstag auf dem Boulevard

Am Samstag (29.) können die Stände ab 11 Uhr angesteuert werden. Gegen 16.30 Uhr soll der Festmarsch aus Harpen in der Innenstadt eintreffen. Mit 1500 Teilnehmern wird gerechnet. Gegen 17 Uhr ist die Übergabe der Mai-Eiche geplant. Sie wird erstmals von der WAZ Bochum gestiftet. Anlass: der 75. Geburtstag unserer Zeitung. Zum Festakt werden die Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe, Julia Becker, WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock, WAZ-Lokalchef Thomas Schmitt und weitere Ehrengäste erwartet.

Abends gibt’s Live-Musik: ab 17.30 Uhr mit Funk und Soul mit „Push up & Friends“ mit Riff-Ikone Pamela Falcon (sie springt kurzfristig für Mennana Ennaoui ein) und Regi Jennings, ab 20.30 Uhr mit der ABBA-Tribute-Band „Unforgettable“. Kurz vor 23 Uhr wird auf dem Dach der Drehscheibe ein Höhenfeuerwerk gezündet.

Familientag am Sonntag ab 11 Uhr mit buntem Programm

Der Maiabend-Sonntag (30.) steht wieder im Zeichen der Familien. Angekündigt sind Auftritte u.a. des Tanzstudios „Stylez Unlimited“ (11 Uhr), des Don-Bosco-Chores (13 Uhr), des Zirkus Ratz Fatz (15 Uhr) und des Chores des Awo-Familienzentrums Schulstraße (17 Uhr). Per Laufzettel können sich die Kinder an sieben Mitmachaktionen beteiligen.

Die WAZ ist mit einem Kids-Aktionsspiel am Start. Zuvor können die Besucher schon am Samstag am WAZ-Pavillon kostenlose Erinnerungsfotos mit nach Hause nehmen. Blau-weiß!

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum