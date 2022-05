Landtagswahl Bochum: Diese Kandidaten wollen in den Landtag

Bochum. Auch in Bochum wird am Sonntag, 15. Mai, der neue Landtag gewählt. Hier lesen Sie alles über Fristen, Briefwahl, Programme und die Kandidaten.

Die Landtagswahl 2022 in Bochum steht kurz bevor. Welche Kandidatinnen und Kandidaten wollen in den Düsseldorfer Landtag einziehen? Wie finde ich mein Wahllokal oder wie beantrage ich Briefwahl? Wir beantworten in diesem Text die wichtigsten Fragen zur Wahl in Bochum im Mai.

Landtagswahl 2022 in Bochum - das Wichtigste in Kürze

Die Wahl findet am Sonntag, 15. Mai 2022, statt. Rund 266.000 Bochumerinnen und Bochumer dürfen nach Angaben der Stadt wählen gehen. Die 186 Wahllokale sind in der Regel von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie, aber auch wegen des seit Jahren bestehenden Trends, rechnet das städtische Wahlbüro wieder mit einem hohen Briefwahlanteil.

Landtagswahl 2022 in Bochum: Alle Fragen und Antworten

Wie viele Wahllokale gibt es?

Es gibt 186 Wahllokale in Bochum. Welches Wahllokal man besuchen soll, steht auf der Wahlbenachrichtigung.

Wann bekomme ich eine Wahlbenachrichtigung?

Die Wahlbenachrichtigungen sind bereits am Freitag, 8. April, verschickt worden und kamen in der darauf folgenden Woche bei den Wählerinnen und Wählern an.

Wie kann ich per Briefwahl wählen?

Die Briefwahlstimmen können nach Beantragung des Wahlscheins mit der Post geschickt oder persönlich in den Briefwahlbüros, die jeweils in den Bezirksverwaltungsstellen der sechs Stadtbezirke eingerichtet werden, abgegeben werden. Mittlerweile sind alle Fristen für Beschwerden abgelaufen und die Briefwahl ist möglich. Schon nach wenigen Tagen haben davon über 40.000 Bochumer und Bochumerinnen Gebrauch gemacht.

Was sind die Wahlkreise?

Zum Landtagswahlkreis Bochum I (WK 107) gehören die Stadtbezirke Nord und Ost, plus die Kommunalwahlbezirke Grumme, Altenbochum, Riemke. Zum Landtagswahlkreis Bochum II (WK 108) gehören die Stadtbezirke Süd und Südwest und zusätzlich der Kommunalwahlbezirk Ehrenfeld. Zum Landtagswahlkreis Bochum III (WK 109) gehören die Kommunalwahlbezirke Innenstadt-Nord/Schmechtingwiese, Goldhamme/Stahlhausen, Hamme/Hordel, Hofstede sowie der Stadtbezirk Wattenscheid l.

Wann ist meine Stimme ungültig?

Ein Stimmzettel wird immer dann ungültig, wenn ein Wähler zu viele Kreuze gemacht hat. Mehr als ein Kreuz pro Stimmzettel ist nicht gestattet. Außerdem müssen die Wahlhelfer das Kreuz klar zuordnen können. Falls das Kreuz an einer unklaren Stelle positioniert wurde, muss die Stimme bei der Auszählung aussortiert werden. Jeder Stimmzettel, auf dem der Wähler seinen Namen oder andere Zusatzbemerkungen schreibt, ist ebenfalls ungültig.

NRW-Landtagswahlen 2022: So entsteht das neue Parlament NRW-Landtagswahlen 2022- So entsteht das neue Parlament

Wann steht das Ergebnis der Kommunalwahl fest?

Die Auszählung der Wahl kann unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnen. Auch die Stimmen der Briefwähler werden erst nach Schließung der Wahllokale ausgezählt. Die ersten Ergebnisse gibt es in der Regel bereits am Wahlabend.

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten?

Diese Kandidaten und Kandidaten treten für die Parteien in Bochum an:

SPD: Serdar Yüksel (48) tritt erneut im Wahlkreis 109 an, dessen Direktmandat er 2010 zum ersten Mal holte. Neu für die SPD am Start ist Andrea Busche (50) , die derzeit Bezirksbürgermeisterin für den Bochumer Osten ist. Die gelernte Hotelfachfrau und Erzieherin tritt im Wahlkreis 107 an. Für den Wahlkreis 108 bewirbt sich Bastian Hartmann (37) . Der gelernte Sozialwissenschaftler ist Ratsmitglied und arbeitet bei der Knappschaft-Bahn-See. Busche steht auf Listenplatz 40, Hartmann 83 und Yüksel 95.

NRW-Landtagswahlen 2022 auf einen Blick: So wird gewählt NRW-Landtagswahlen 2022 auf einen Blick- So wird gewählt

Freie Wähler: Erstmals wollen sich die Freien Wähler (FW) auch in Bochum bei einer Landtagswahl beteiligen. Der Ex-Sozialdemokrat Sven Matterne (46) ist Vorsitzender des neuen Kreisverbands Bochum/Herne: „Leider konnten wir nicht so schnell Direktkandidaten für die drei Bochumer Wahlkreise aufstellen.“ Die Bochumer Daniel Schroer und Ullrich Deutsch treten jedoch auf der FW-Landesliste an. Die FW sehen sich als bürgerliche Partei, aus der Mitte der Gesellschaft. Zentrales Ziel sei es, vom Lobbyismus und Großspenden wegzukommen. AfD: Von den drei Direktkandidaten, die die AfD aufgestellt hat, dürfte der aktuelle Landtagsabgeordnete Christian Loose (46) in Bochum auch durch seine vorherige Tätigkeit im Stadtrat der Bekannteste sein (WK 109). Neben ihm treten der 67-jährige Wirtschaftsingenieur Udo Fischer (WK 107) und der 53-jährige Abolfazl Zarei als weitere Kandidaten an. Der Iraner Zarei hatte sich in der Vergangenheit schon einmal als Kandidat der AfD aufstellen lassen. Der Vorsitzende der AfD in Bochum, Markus Scheer, hatte sich bereits zu möglichen negativen Auswirkungen der innerparteilichen Auseinandersetzungen nach dem Rückzug von Parteichef Jörg Meuthen mit Blick auf die Landtagswahl geäußert.

