Bochum-Hofstede. Die Stadt Bochum will auf Wunsch eines Bürgers die Zugangssperren zum Grünzug Nord abbauen. Die SPD Hofstede appelliert, Fußgänger zu schützen.

Die Stadtverwaltung Bochum will einem Bürgerantrag in der Bezirksvertretung Bochum-Mitte folgen, wonach die Umlaufsperren am Zugang zum Grünzug Nord in Hofstede entfernt werden sollen, um Radfahrern das Absteigen zu ersparen. Das Gremium hatte in seiner jüngsten Sitzung die Vorlage zurückgestellt und will zunächst einen Ortstermin vereinbaren.

An der Braunberger Straße gibt es zwei Zugänge zum Emscherpark-Radweg, die bislang abgesperrt sind; auf Wunsch eines Bürgers sollen sie geöffnet werden. Die SPD Hofstede sieht die geplante Ausweitung des Radverkehrs im Grünzug Nord aber kritisch.

Bochumer Parks dienen Spaziergängern zur Naherholung

Der Vorsitzende Lennart Schnell kommentiert: „Bei der sogenannten Verkehrswende darf es nicht dazu kommen, dass die Fußgänger sprichwörtlich unter die (Fahrrad-)Räder gelangen. Uns allen sollte vielmehr bewusst sein, dass die Fußgänger die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind. Sie gilt es zu schützen.“

Besonders den Hinweis „Radverkehr frei“ kritisieren die Sozialdemokraten in Hofstede. „Unsere Parks dienen bei Spaziergängen der Naherholung und der Entspannung. Radfahrer sollten Rücksicht nehmen“, so Lennart Schnell.

„Verkehrswende droht, die Gesellschaft zu spalten“

Insbesondere im Grünzug Nord gäbe es zwei Spielplätze, eine Hundewiese, zwei Fußballplätze und ein Senioren-Fitnessgerät. „Schon in der Vergangenheit kam es hier immer wieder zu brenzligen Situationen zwischen Fußgängern und Radfahrern. Die Fußgänger und Anwohner fühlen sich mit ihren berechtigen Interessen nicht mehr wahrgenommen. Wir fürchten, dass diese Situationen mit dem Hinweis ,Radverkehr frei’ mehr werden.“

Die einseitige Betonung des Grünzugs Nord als Emscherpark-Radweg greife schlicht zu kurz. Primär sei der Grünzug Nord aus der Perspektive der Bürger von Hofstede und Hordel zu betrachten – nicht aus der Perspektive einiger Hobbyradler.

Lennart Schnell: „Ebenso wie bei der Energiewende sollten wir bei der Verkehrswende darauf achten, dass wir alle Bürger mitnehmen. Ansonsten droht auch die Verkehrswende die Gesellschaft weiter zu spalten.“

