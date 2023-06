Kinder verbringen spannende Nacht im Kunstmuseum Bochum

Bochum. In den Sommerferien bietet das Museum Workshops für Kinder und Jugendliche an: Darunter eine spaßige Schlafparty und eine Radtour zur Kunst.

Sommer, Sonne, Kunstgenuss: In den Sommerferien bietet das Kunstmuseum Bochum erneut ein spannendes Programm für Kinder, Jugendliche und Familien an. Wer einmal eine unvergessliche Nacht mitten in einer Ausstellung verbringen oder die Bochumer Kunst mit dem Rad erkunden möchte, ist hier goldrichtig. Im Rahmen des Ferienpasses gibt es fast alle Aktionen zu einem ermäßigten Preis.

Spannendes Programm für Kinder im Kunstmuseum Bochum

Eine Nacht im Kunstmuseum verbringen die Teilnehmer eines besonderen Workshops für Kinder ab acht Jahren, der am Freitag, 30. Juni, um 17 Uhr beginnt und am darauffolgenden Samstag gegen 10 Uhr endet. Gemeinsam mit den Kunstvermittlern des Museums erwartet die neugierigen Übernachtungsgäste ein vielfältiges Programm: Es gibt ein Picknick mit Pizza auf der Dachterrasse, eine Filmvorführung und natürlich das nächtliche Erkunden des Museums (Teilnahme: zwölf, mit Ferienpass zehn Euro).

Doch nicht nur innerhalb der vier Museumswände ist was los: Bei der Fahrradführung „Kinder aufs Rad“ entdecken die jungen Teilnehmer ab fünf Jahren gemeinsam mit ihren Eltern oder anderen erwachsenen Begleitpersonen am Sonntag, 9. Juli, von 14 bis 18 Uhr, die vielfältige Bochumer Kunstszene. Vom Museum aus geht es zum Stadtpark mitsamt seiner vielen versteckten Kunstschätze und weiter mit dem Rad zum Schloss Weitmar. Die Tour ist etwa acht Kilometer lang und endet mit einem Picknick und Aktionen auf der Wiese des Schlossparks (Teilnahme: zehn Euro pro Familie, mit Ferienpass acht Euro).

Die sehenswerte Ausstellung „Squares and Roses“ von Nicolas Chardon und Karina Bisch bietet Kunst in vielen Facetten. Auch Kinder und Jugendliche werden sie während der Sommerferien erkunden. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es erneut eine gemeinsame Aktion mit dem Tierpark. Bei dem Workshop „Tier und Kunst“ für Kinder ab sechs Jahren werden am Dienstag, 25. Juli, von 10 bis 16 Uhr, fantasievolle Geschöpfe und Objekte gebastelt, für die anschließend im Tierpark ein neues Zuhause gesucht wird (Teilnahme: zwölf Euro).

Kleinkinder lernen die Ausstellung von Takako Saito kennen

Bei „Der Kunst eine Bühne“ sind Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren eingeladen, selber kreativ tätig zu werden. Bei dem fünftägigen Workshop vom 10. bis 15. Juni können sie unter Anleitung einer Kunstvermittlerin und einer Bühnenbildnerin ein eigenes künstlerisches Projekt zum Leben erwecken. Von einer Installation bis zur Performance: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Workshop findet im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW statt und ist kostenlos.

Führungen durchs Kunstmuseum Zu den aktuellen Ausstellungen von Takako Saito sowie von Karina Bisch und Nicolas Chardon werden im Kunstmuseum (Kortumstraße 147) regelmäßig Führungen angeboten. Sie finden im Wechsel jeweils mittwochs um 17 Uhr und sonntags um 15 Uhr statt. Zusätzlich bietet das Kunstmuseum Führungen in französischer, polnischer und ukrainischer Sprache an. Die Teilnahme ist im Museumseintritt (sechs Euro, erm. drei Euro) enthalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist an der Museumskasse. Info: 0234 910 4230

Auch die beiden aktuellen Ausstellungen im Kunstmuseum werden vielfältig erkundet. Die fantasievollen Holzskulpturen der japanischen Künstlerin Takako Saito lernen Kleinkinder ab drei Jahren aus der Nähe kennen: „Spielkopf, Murmelkopf“ beginnt am Freitag, 23. Juni, um 13 Uhr (Teilnahme: zehn Euro pro Familie, mit Ferienpass acht Euro). „Alles kann ein Buch sein“ heißt ein Workshop ab acht Jahren am Mittwoch, 28. Juni, von 12 bis 15 Uhr (sechs Euro, mit Ferienpass vier Euro).

Die Ausstellung „Squares and Roses“ von Karina Bisch und Nicolas Chardon dient als Ausgangspunkt für eine Reihe von Ferienworkshops: „Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“ heißt es am Dienstag, 27. Juni, von 10 bis 13 Uhr für Kinder ab 6 Jahren (sechs Euro, mit Ferienpass vier Euro). Bei „Mal mit Blumen“ am Dienstag, 4. Juli, von 10 bis 13 Uhr stehen die Rosen innerhalb der Ausstellung im Mittelpunkt. Die jungen Teilnehmer ab acht Jahren schreiten im Atelier auch selbst zur Tat (sechs Euro, mit Ferienpass vier Euro).

Eine Anmeldung ist erforderlich. Das Formular findet sich auf kunstmuseumbochum.de/ferienworkshops

