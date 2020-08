Junges Bochum zeigt trotz Partylaune Verantwortung

Stadtstrand hat eröffnet

Gerade an den Wochenenden verbringen zumeist Jugendliche und junge Erwachsene ihre Freizeit an Treffpunkten wie dem Schauspielhaus, am Musikforum und natürlich im Bermudadreieck. Neu ist der Stadtstrand in der Nähe der Rotunde als Treffpunkt eingerichtet worden.

Foto: Klaus Pollkläsener