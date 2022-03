Die Forderungen für mehr Radwege in Bochum (hier die Universitätsstraße/Oskar-Hoffmann-Straße) werden von der SPD-Fraktion nur teilweise unterstützt.

„Radentscheid“ Bochum: Rad-Initiative will nun die Bürger abstimmen lassen

Bochum. Das Bürgerbegehren für mehr Radwege in Bochum ist gefährdet. Eine Einigung mit der SPD-Fraktion scheiterte. Nun sollen die Bürger entscheiden.

Das Bürgerbegehren „Radentscheid Bochum“, das deutlich mehr Radwege in der Stadt anstrebt, muss einen Rückschlag hinnehmen. Verhandlungen mit der SPD-Fraktion sind ergebnislos abgebrochen worden.

Das teilte die Fahrrad-Initiative am Dienstag mit.

„Es konnte kein Kompromiss bei den Ausbauzielen – dem Kernanliegen des Bürgerbegehrens – erreicht werden“, heißt es. Bei der Anzahl an Straßenkilometern, die in den nächsten neun Jahren für den Radverkehr ausgebaut werden sollten, hätten die Vorstellungen zu weit auseinander gelegen.

Ablehnung der Bochumer SPD-Fraktion könnte vorentscheidend sein

Noch im Dezember hatte der Radentscheid bei einer kleinen Feier 17.000 Unterschriften im Rathaus abgegeben. Ziel: Der Rat soll darüber entscheiden, ob die Forderungen der Rad-Initiative erfüllt werden. Im Vorfeld dieser Entscheidung gab es aber Verhandlungen mit der SPD-Fraktion, die stärkste Partei im Rat. Ihr Ausgang könnte vorentscheidend sein, denn die Forderungen des Radentscheides würden vom Rat nur umgesetzt, wenn er mehrheitlich zustimmt.

Der Radentscheid fordert den Ausbau von jährlich acht Straßenkilometern auf den großen Ausfallstraßen (Radialen), dem Innenring und weiteren Hauptverkehrsstraßen, außerdem jährlich zwölf Straßenkilometern auf allen übrigen Straßen. Die SPD-Fraktion wolle sich jedoch auf höchstens die Hälfte davon festlegen, heißt es.

Jetzt sollen die Bürgerinnen und Bürger in Bochum abstimmen

Die Radentscheid-Initiative setzt nun nicht mehr auf den Rat, sondern bereitet sich auf einen „Bürgerentscheid“ vor: Mindestens zehn Prozent der wahlberechtigten Bochumerinnen und Bochumer müssten den Forderungen zustimmen (ca. 29.000) und sie müssten die Mehrheit der Abstimmenden sein – ansonsten wäre der Bürgerentscheid gescheitert.

Sollte das Rechtsamt einen Bürgerentscheid für zulässig halten, müsste er spätestens drei Monate danach stattfinden. „Wir gehen fest von einer Zulässigkeit aus“, sagt Christoph Bast vom Radentscheid zur WAZ.

Der Rat tagt am Donnerstag (3. März), da steht diese Sache aber nicht auf der Tagesordnung. Die nächste Ratssitzung ist erst am 5. Mai.

Stadt Bochum veranschlagt Kosten in Höhe von 427,5 Millionen Euro

Der Ausgang eines Bürgerentscheides scheint völlig offen zu sein. Die Stadt schätzt, dass die Umsetzung der Forderungen nach neun Jahren voraussichtlich 427,5 Millionen Euro kostet. Davon müssten rund 77 Millionen Euro aus Anliegerbeiträgen der Bürgerinnen und Bürger finanziert werden.

Martina Schnell (SPD) will weiterhin einen Kompromiss und keine Bürgerwahl

Martina Schnell von der SPD sagte der WAZ, dass ihre Fraktion weiterhin einen Kompromiss anstrebt. „Wir wollen die Mobilitätswende, aber wir können nicht nur an die Radfahrer denken.“ Es könnten nicht 30 bis 40 Prozent der Stadt umgebaut werden, wenn gleichzeitig noch andere Aufgaben wie etwa Brückenbauten anstünden, das sei nicht umsetzbar. Zudem gebe es ein Definitionsproblem, was „Straßenkilometer“ seien: Für die SPD zählt jede Fahrtrichtung gesondert, für den Radentscheid nicht.

Grüne Ratsfraktion: Verhandlungen mit der SPD in Mobilitätsfragen schwierig

Bedauern zeigen die Grünen über das Scheitern der Verhandlungen; sie hatten die Unterschriftenaktion aktiv unterstützt. Fraktionschef Sebastian Pewny: „Aus eigener Erfahrung wissen wir nur zu gut, wie schwierig Verhandlungen mit der SPD in Mobilitätsfragen sind, wenn es darum geht, den Straßenraum zugunsten des Umweltverbundes neu zu ordnen.“ Und weiter: „Wir wollen einen breit getragenen politischen Beschluss zum Radentscheid im Stadtrat, damit die 17.000 Unterschriften auch gewürdigt werden. Die meisten Punkte des Radentscheids sind im Stadtrat mehrheitsfähig.“

Linke in Bochum drücken dem Radentscheid die Daumen

Bochum Radentscheide in 50 deutschen Städten Sollte es zu einem Bürgerentscheid kommen, wäre Bochum erst die zweite Stadt bundesweit (nach Kaarst), in der „an der Wahlurne“ über einen Radentscheid abgestimmt werde und nicht im Rat, so die Fahrrad-Initiative. Radentscheide gebe es in bisher 50 deutschen Städten, in etwa der Hälfte der Städte sei bereits eine politische Entscheidung erwirkt worden.

Auch die Linke unterstützen den Radentscheid. Fraktionschef Horst Hohmeier: „Durch die Verweigerung der SPD-Fraktion, endlich beim Ausbau der Radinfrastruktur auf Vollgas zu schalten, liegt es jetzt an den Menschen in Bochum. Wir drücken dem Radentscheid beim anstehenden Bürgerentscheid die Daumen. Es ist gut, dass der Radentscheid kein zusammengekürztes Ausbauziel akzeptiert hat.“

CDU Bochum begrüßt nur einen Teil der Forderungen des Radentscheides

CDU-Fraktionschef Christian Haardt erklärte der WAZ: „Eine Reihe von Forderungen des Radentscheids entspricht grundsätzlich auch den Vorstellungen der CDU-Fraktion für die Weiterentwicklung der Radinfrastruktur in Bochum. Das gilt aber nicht für alle Forderungen, vor allem nicht für die zeitlichen Vorstellungen zur Umsetzung. Würde man die Vorstellungen des Radentscheides umsetzen, könnten wir in Bochum in den nächsten fünf Jahren keine Brücken, Straßen, Wege und Plätze sanieren. Wir würden nur noch Radwege bauen. Das ist mit uns nicht zu machen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum