In Bochum entsteht bis 2022 ein neues Technologiezentrum

Viele junge Firmen haben das Technologiezentrum Ruhr (TZR) in Bochum als Sprungbrett genutzt. Etliche, die dort einst klein starteten, sind groß herausgekommen. Nun ist das TZR selbst auf dem Sprung. Bochum plant einen Neubau. Bis Ende 2022 soll im Grünen eine Immobilie mit 10.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen.

Umzug und Neubau hatte Bochums oberster Wirtschaftsentwickler Ralf Meyer bereits bestätigt. Nun werden auch einige Details bekannt. So soll die Gesamtinvestition für die neue Immobilie 29 Millionen Euro betragen. Der Bauherr, die Chip GmbH, hat dieser Tage eine Ausschreibung für die Generalplanung mit einem Auftragswert von vier Millionen Euro auf den Weg gebracht. Das neue Zentrum soll eine vermietbare Fläche von etwa 10 000 Quadratmetern plus Betreiberbüro und Seminarflächen haben. Zum Vergleich: Derzeit vermietet die Chip GmbH insgesamt 18.000 Quadratmeter.

Neubaugrundstück in Querenburg

Wo das neue Technologiezentrum entstehen soll, ist noch nicht abschließend geklärt. Ins Auge gefasst haben Chip und die Bochum Wirtschaftsentwicklung (Bowe) eine 8140 Quadratmeter großes Grundstück „Auf dem Kalwes 16“ in Querenburg und damit in der Nähe von Ruhr-Uni und Hochschule. Das Areal liegt zur Hälfte in einem Sondernutzungsgebiet und ist zur anderen Hälfte eine landwirtschaftliche Fläche.

Bebaut werden darf es laut Bebauungsplan maximal viergeschossig. Die Chip GmbH möchte aber nach eigenem Bekunden einen sechsgeschossigen Bau errichten lassen. Die Stadtverwaltung, so heißt es, arbeite derzeit einen neuen Bebauungsplan aus, der auch den Aus- und Neubau von zwei Straßen zur besseren Erschließung der Grundstücke vorsieht.

Ruhr-Uni hat ein Rückkaufrecht

Chip betreibt das jetzige TZR seit fast 30 Jahren auf dem Uni-Campus. 1991 wurde es im Rahmen der regionalisierten Strukturpolitik des Landes NRW gemeinsam von Städten und Wirtschaft eröffnet. Möglich war dies durch einen Nutzungs- und Überlassungsvertrag aus dem Jahr 1992 mit einer Laufzeit von 30 Jahren, der am 31. Dezember 2022 endet. Danach will die Ruhr-Uni das Gebäude wieder selbst nutzen und macht – nach dem zwischenzeitlichen Verkauf – nun von ihrem Rückkaufrecht Gebrauch. Alle Mieter, die weiter im TZR bleiben, sollen bis dahin ins neue Gebäude umziehen können. Einige Firmen haben jedoch bereits reagiert. Sie sind schon umgezogen, so etwa auf das Seven-Stones-Areal an der Universitätsstraße, oder sind auf der Suche nach neuen Standorten; zumal sie weiter wachsen.

Die Chip GmbH Cooperationsgesellschaft Hochschulen und Industrielle Praxis ist ein Zusammenschluss von sieben Teilhabern. Größter Anteilseigener ist der Verein zur Förderung des Technologietransfers und innovativer Existenzgründungen im Bezirk der IHK zu Bochum mit 31,46 Prozent. Dahinter folgen die Stadt Bochum mit 25 Prozent und die IHK Bochum mit 13,54 Prozent.