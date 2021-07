Herzfehler und Schlaganfall: Ärzte informieren am Telefon

Bochum. Nicht nur ältere Menschen haben ein Schlaganfall-Risiko. Auch Jüngere kann es treffen. Ärzte informieren am Donnerstag bei einer WAZ-Aktion.

Fast 750 Menschen in Deutschland trifft täglich der Schlag. Bleibende Behinderungen und häufig sogar der Tod sind die Folge. Das muss nicht sein, denn die Medizin macht große Fortschritte. In einer Telefonsprechstunde und live auf Facebook beantworten Ärzte des Knappschaftskrankenhauses Bochum am Donnerstag, 22. Juli, Fragen zu verkalkten Gefäßen, Herzfehlern und Blutverdünnern.

Bei einem Schlaganfall werden Areale des Hirns nicht ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt. In der Regel sind durch Kalkablagerungen oder Blutgerinnsel verstopfte Gefäße die Ursache. Binnen weniger Minuten sterben dabei viele Hirnzellen ab.

Ein hohes Lebensalter, jeder zweite Betroffene ist älter als 75, ist daher ein mehr oder weniger natürliches Risiko, insbesondere, wenn ein ungesunder Lebensstil hinzukommt: wenig Bewegung, Rauchen, fettiges Essen.

Schlaganfall kann auch Jüngere treffen

Es kann aber auch Jüngere treffen. Zum Beispiel bei einem unentdeckten Herzfehler. „Jeder Schlaganfall ist mit Konstellationen verbunden, die das Herz mit betreffen können“, sagt Dr. Polykarpos Christos Patsalis, Leiter der Sektion Kardiologie und Internistische Notfallmedizin in der Medizinischen Klinik.

Dr. Polykarpos Christos Patsalis beantwortet Leserfragen zum Thema Schlaganfall. Foto: Knappschaftskrankenhaus Bochum

Gar nicht so selten sei beispielsweise ein Loch in der Trennwand zwischen den Vorhöfen des Herzens Ursache für einen Schlaganfall. Kleinste Blutgerinnsel aus den Beinvenen gelangten so in das Gehirn und verstopften Gefäße. „Mit Hilfe eines kleinen Schirmchens, das mit einem Katheter über die Leiste in das Herz geschoben wird, können wir dieses Loch verschließen“, sagt Dr. Patsalis.

Ein ähnliches Verfahren könne Herzpatienten mit Vorhofflimmern helfen, die Blutverdünner nehmen müssen. Verursachten diese Medikamente Blutungen im Hirn mit schlaganfallähnlichen Symptomen (Sprachverlust, Bewegungsstörungen, starke Kopfschmerzen), so könnte ein Verschluss des sogenannten Vorhofohres bei einem anschließenden Verzicht auf die Blutverdünner „in 95 Prozent aller Fälle“ einen sonst drohenden Schlaganfall verhindern.

Zwei Ärzte beantworten am Telefon Leserfragen

„Herz und Hirn“ heißt die Aktion für Leserinnen und Leser der WAZ am Donnerstag. Privatdozent Dr. Sebastian Fischer, Leitender Oberarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin, will dabei auch berichten, wie mit Hilfe eines Katheters Blutgerinnsel unmittelbar aus dem Gehirn entfernt werden können, wenn ein Schlaganfall diagnostiziert wurde.

Dr. Sebastian Fischer erklärt die Katheter-Technik zur Entfernung von Blutgerinnseln im Gehirn. Foto: KK-Bochum

