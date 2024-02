Nach der Demonstration am 19. Januar, zu der rund 13.000 Menschen kamen, ist in Bochum nun die nächste Kundgebung geplant.

Kundgebung „Hand in Hand gegen Rechts“: Neue Demo in Bochum geplant

Bochum 13.000 Menschen sind im Januar in Bochum auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Nun ist die nächste Kundgebung geplant. Alle Infos.

Das Bündnis „Bochum Solidarisch“ ruft erneut zur Demonstation in Bochum auf. „Hand in Hand gegen Rechts“ – unter diesem Motto soll am Samstag, 17. Februar, eine Kundgebung auf der Wiese vor dem Bergbaumuseum stattfinden.

„Die rechte Normalisierung und die steigende Zustimmung zur AfD gefährden die Demokratie in Deutschland. Es ist an der Zeit aufzustehen und für eine offene, demokratische, plurale und solidarische Gesellschaft einzustehen. Wir sind mehr. Wir müssen sichtbar und hörbar sein. Die Zeit zu handeln ist jetzt!“, heißt es in dem Aufruf zur Demo. Stand Samstag (10. Februar) haben sich mehr als 20 Organisationen angeschlosen, darunter das Bochumer Bündnis gegen Rechts, die Seebrücke oder das Bochumer Friedensplenum.

Erneute Demo gegen Rechts in Bochum: Das ist geplant

Die Kundgebung soll von 13 bis 18 Uhr gehen, es gibt Infostände sowie Reden und ein Kulturprogramm mit Sebastian 23 sowie Musik von XVision Ruhr, Koma Havîn, Die Disponauten oder Canis 809.

Organisationen, die die Kundgebung unterstützen und einen Infostand machen wollen, werden gebeten, sich unter Bochumsolidarisch@riseup.net zu melden. Die Liste der Teilnehmenden und den Aufruf in unterschiedlichen Sprachen gibt es hier: www.bo-alternativ.de/2024/02/09/bochum-solidarisch-hand-in-hand-gegen-rechts

