Geheimtipp in Bochum: Diese Videos gehen schwer ans Herz

Die Videoinstallation „Jetzt & jetzt“ von Mats Staub bei der Ruhrtriennale in der Turbinenhalle in Bochum zeigt 100 wildfremde Menschen auf großen Videoschirmen: Beim Zuhören und Betrachten kommt man ihnen erstaunlich nahe.

Die Ruhrtriennale hat mehr zu bieten als Musiktheater und Schauspiel: So verzaubert die Videoinstallation „Jetzt & jetzt“ gerade die Besucher in der Turbinenhalle in Bochum. Die Multimedia-Schau ist ein echter Geheimtipp inmitten des revierweiten Kulturfestivals, der sich langsam herumspricht. Zur Eröffnung standen die Besucher Schlange, auch die Folgetage sind bestes besucht.

Video-Installation sorgt bei der Ruhrtriennale in Bochum für Interesse

„Jetzt & jetzt“ ist ein Langzeitprojekt des Schweizer Künstlers Mats Staub, an dem 100 Menschen aus dem Ruhrgebiet im Alter von neun bis 82 Jahren teilgenommen haben. Sie heißen Ronald, Marion, Timon oder Anne und wurden im Abstand von zwei Jahren für jeweils mehrere Minuten gefilmt. Wie lebensgroße Avatare stehen sie jetzt auf Bildschirmen nebeneinander inmitten des Ausstellungsraums, aufgenommen 2021 und 2023. Bei einigen von ihnen haben die beiden Jahre deutlich Spuren hinterlassen, andere hingegen sehen noch genauso aus wie damals.

Der Künstler Mats Staub hat für sein Langzeitprojekt „Jetzt & jetzt“ bei der Ruhrtriennale 100 Menschen aus dem Ruhrgebiet getroffen. Foto: Katja Illner

Die Besucher bekommen am Einlass einen Kopfhörer mitsamt eines Handys mit auf den Weg. Auf dem Display kann man die Leute nach Altersgruppen sortiert einzeln ansteuern. Was man dann hört, sind jeweils etwa dreiminütige Clips, in denen die Teilnehmer ganz zwanglos aus ihrem Leben erzählen: Manche schütten ihr Herz aus, andere schauen mit Sorge auf den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Einige sind mit sich und der Welt total im Reinen, andere eher weniger.

Geschichten mitten aus dem Leben

Es sind Geschichten mitten aus dem Leben, die ans Herz gehen. Brigitte (82) erzählt von der „schrecklichen Pandemie-Zeit“, in der sie sich elend und einsam fühlte: „Mein Sohn lebt in Hamburg, meine Tochter in Köln. Beide durften nicht zu mir kommen.“ Jetzt glaubt sie, es sei Zeit, Rückschau zu halten: „Ich habe ein gutes Leben gehabt.“

Oder Henri (23): „Es ist berührend zu sehen, wie mein Körper sich in zwei Jahren verändert hat“, meint er. Bei der ersten Aufnahme stand er am Anfang seines Schauspielstudiums, das er mittlerweile fast beendet hat. „Ich habe zum ersten Mal im Leben das Gefühl, das ich richtig angekommen bin.“ Oder Stefan (55), der das Joggen für sich entdeckt hat: „Ich möchte das Laufen genießen, die Zeit ist mir völlig egal.“

Besucher verfolgen die Erzählungen gebannt

Die Zuschauer sitzen nach einer Weile völlig versunken im Raum, schauen abwechselnd auf ihre Geräte und auf die Bildschirme mit den vielen Fremden, die einem erstaunlich nahekommen. Eine Frage, erzählt der Künstler Mats Staub, habe ihn bei den Gesprächen mit den 100 Personen immer umgetrieben: „Was ist eigentlich ein ganz normales Leben?“

Zu sehen bis 23. September in der Turbinenhalle (neben Jahrhunderthalle): Mi. bis Fr. von 15 bis 20.30 Uhr, Sa./So. von 12 bis 20.30 Uhr. Beim Kauf eines Tickets (zwölf Euro) kann man die Ausstellung besuchen, so oft man möchte. Info: ruhrtriennale.de

