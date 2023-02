Die Evangelische Kirche Bochum veranstaltet in der Lutherkirche eine musikalische Andacht in Gedenken an die Erdbebenopfer.

Evangelische Kirche Gedenken an Erdbebenopfer: Musikalische Andacht in Bochum

Bochum. Die Evangelische Kirche Bochum veranstaltet eine musikalische Andacht in Gedenken an die Erdbebenopfer. Sie findet am Freitag statt.

Die Evangelische Kirche in Bochum trauert um die Menschen und mit den Angehörigen, die Familie, Freundinnen und Freunde bei dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien verloren haben, teilt sie mit. Trauer und Gedenken soll bei einer musikalischen Andacht am Freitag, 17. Februar, um 18 Uhr Raum gegeben werden.

Musikalische Andacht in der Lutherkirche: Kollekte für Erdbebenopfer

Sie findet in der Lutherkirche am Stadtpark, Klinikstraße 10, statt. Jennifer Froitzheim (Sopran), das Vokalensemble St. Joseph und Martin Nachtigall (Klavier) haben den Anstoß zu dieser Andacht gegeben. Die Musikerinnen und Musiker öffnen mit Werken von Fauré, Händel, Rutter und anderen Räume, in denen der Schmerz und die Trauer zum Klingen kommen, ebenso wie Momente des Trostes und der Hoffnung.

Die Musikerinnen und Musiker möchten mit ihrer Musik auch helfen und bitten um eine Kollekte, die für die Hilfe in der Erdbebenregion bestimmt ist.

