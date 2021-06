Feuerwehr: Bochum säuft gerade ab – Gewitter-Großeinsatz

Ein heftiges Gewitter hat Bochum am Dienstagabend voll erwischt. Die Feuerwehr meldet Überflutungen. (Symbolbild)

Bochum. Einen Großeinsatz meldet die Feuerwehr für Bochum. Ein heftiges Gewitter mit Wolkenbrüchen entlädt sich über der Stadt. Das ist die Lage:

Die Feuerwehr meldet am Dienstagabend (29.) einen Großeinsatz für das Stadtgebiet Bochum. Kurz nach Ende des EM-Spiels entlädt sich ein heftiges Gewitter über der Stadt. Ein Feuerwehrsprecher „Bochum säuft gerade ab“. Die Feuerwehr warnt, sich derzeit nicht unnötig im Freien aufzuhalten.

Alle Kräfte sind im Dauereinsatz

Sämtliche verfügbaren Kräfte sind im Dauereinsatz. Es sei derzeit nicht abzusehen, wie viele Schäden es im Stadtgebiet zu beklagen gibt. Die Menschen werden aufgefordert, sich nicht in Gefahr zu begeben. Hochgespülte Kanaldeckel und überflutete Senken bedeuten eine Gefahr für den Straßen- und Schienenverkehr.

Auch im Bereich Wattenscheid, hier die Hollandstraße kam es zu Überflutungen Foto: Weeke/WAZ

Es sind etliche Tunnel, Senken und Unterführungen überflutet, was eine extreme Gefahr vor allem für Autofahrer bedeutet. Noch steht nicht fest, ob Menschen verletzt oder akut in Gefahr sind. Die Einsätze dauern derzeit noch an. Auch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr sind angefordert.

Gefährliche Überflutungen

Hinzu kommt, dass die Kanalisation in bestimmten Bereichen die Wassermassen nicht bewältigen kann, was zu Überflutungen in Kellern führt.

In einigen Straßen haben sich regelrechte Sturzbäche gebildet, Schlamm und Geröll sind auf die Straßen gespült worden, die dadurch zu gefährlichen Rutschbahnen werden.

++++ Wir berichten weiter ++++

