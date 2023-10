Fehlender Radweg? Demonstration in Bochum – die Forderung

In der Bochumer Innenstadt hat am Samstag eine Radfahrer-Demo stattgefunden. Dabei gab es klare Forderungen.

Bochum. Mit dem Fahrrad sind zahlreiche Demonstranten aus der Bochumer City nach Langendreer gefahren. Dabei zeigte sich manch eine Gefahrenstelle.

Einen sicheren und durchgehenden Radweg auf der Wittener Straße in Bochum: So lautet die Forderung, die rund 35 Demonstrantinnen und Demonstranten bei einer Fahrradaktion am Samstag hatten. Auf dem Rad ging es aus der Innenstadt nach Langendreer – vorbei an manch einer Gefahrenstelle.

Das Radfahren auf der Wittener Straße, der zentralen und einzigen durchgehenden Verbindung aus Langendreer, Laer und Altenbochum in die Innenstadt, sei ein gefährliches Unterfangen: alte Radwege, enges Überholen, Autos mit überhöhter Geschwindigkeit, zählt Karl-Heinz Hüsing von der Radwende Bochum Gründe auf. Die Einrichtung eines durchgehender Radwegs sei daher dringend notwendig.

Durchgehender Radweg auf Wittener Straße in Bochum: 35 Menschen demonstrieren

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, haben sich am Samstag 35 Menschen auf ihr Rad gesetzt. „Wir sind zufrieden mit der Beteiligung“, so Hüsing. Vom Rathaus ging es über die Radiale bis zur Universitätsstraße in Langendreer hin und wieder zurück geradelt. Auf Zwischenstopps werden Gefahrenstellen inspiziert und pragmatische Lösungen dargestellt. Darunter war zum Beispiel eine Engstelle auf der Wittener Straße, wo vergangenes Jahr ein junger Radfahrer beinahe überfahren worden wäre.

