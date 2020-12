FDP Bochum ist bestürzt über die Wahl eines AfD-Kandidaten

Seit geraumer Zeit kommt der Rat nicht mehr im großen Ratssaal des Rathauses zusammen. Einige Male hat er im Ruhrcongress getagt, jüngst in der Jahrhunderthalle.

Bochum. Die AfD sitzt künftig im Verwaltungsrat der Sparkasse Bochum – dank Unterstützung aus anderen Reihen. Die FDP ist schockiert vom Wahlausgang.

Mit Entsetzen hat die FDP-Fraktion im Rat auf die Wahl eines AfD-Kandidaten in den Verwaltungsrat der Sparkasse Bochum reagiert. Für die AfD-Liste hatten sieben Ratsmitglieder gestimmt, die AfD-Fraktion besteht aber nur aus fünf Mitgliedern.

„Zwei Ratsmitglieder haben sich also bewusst gegen die Wahl eines Wahlvorschlages der demokratischen Fraktionen oder eine Wahlenthaltung, sondern für die Wahl der AfD-Liste entschieden. Dieser Vorgang ist bislang einmalig im Rat der Stadt Bochum. Er hat uns überrascht und schockiert “, heißt es in einer Stellungnahme der FDP-Fraktion. Wer eine AfD-Liste wähle, verabschiede sich von dem demokratischen Grundkonsens in Bochum.

FDP erinnert an Aufruf „Bochum ohne Hass“

Die FDP verweist auf den Aufruf „Bochum ohne Hass. Wahlkampf ohne rechts“, den vor der Kommunalwahl am 13. September Verbände und Parteien verabschiedet haben. Gemeinsam erklärten die Unterzeichner, „dass man der NPD und der AfD keine Bühne geben wolle, auf denen die ständige Provokation und Rassismus offen kommuniziert werde“.

Beschämend sei es, so die FDP-Reaktion, „dass nun im Verwaltungsrat der Sparkasse ein AfD-Ratsherr statt des CDU-Ratsherren Kenan Yildiz, der bereits im Kommunalwahlkampf üblen Anfeindungen ausgesetzt war, sitzt.“

