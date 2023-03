Fahrradbündnis Radwende ruft zu rollender Demo in Bochum auf

Bochum. Das Fahrrad-Bündnis Radwende Bochum lädt erneut zu einer Rad-Demo. Thema: Die Fahrradinfrastruktur werde viel zu langsam ausgebaut.

Die RadwendeBochum ruft für Samstag, 1. April, zu einer Fahrrad-Demo durch die Bochumer Innenstadt, Altenbochum und das Ehrenfeld auf. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Glocke vor dem Rathaus.

Die Demo findet zum Jahrestag der Ablehnung des Bürgerbegehrens „Radentscheid“ durch den Stadtrat statt. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass sich seitdem in Sachen Radinfrastruktur in Bochum wenig bewegt hat“, so Christoph Bast von der Radwende. Zugleich wollen wir mit der Demo unsere Kritik am neuen Radverkehrskonzept auf die Straße tragen, denn auch dieses ist nicht geeignet, um endlich zu einem zügigen Ausbau der Radinfrastruktur zu kommen.

Radwende: Rat lehnte Radentscheid auf Grundlage eines fadenscheinigen Gutachtens ab

Während der Demo werden Vertreterinnen und Vertreter des Radentscheids vom aktuellen Stand der Klage berichten, die sich gegen die Ablehnung des Radentscheides richtet. Die Ablehnung, so die Radwende, sei auf Grundlage eines „fadenscheinigen Rechtsgutachtens“ erfolgt.

