Evangelische Kirchen in Bochum sagen Gottesdienste ab

In der Pauluskirche gestalten Superintendent Gerald Hagmann und Pfarrer Constantin Decker einen Radiogottesdienst am zweiten Weihnachtstag.

Auch in Bochum finden ab sofort und bis zum 10. Januar keine evangelischen Präsenzgottesdienste statt. Die 15 Gemeinden im Kirchenkreis Bochum und auch die Evangelische Kirchengemeinde Wattenscheid (Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid) folgen damit der „dringenden Empfehlung“ der Evangelischen Kirche von Westfalen, auf Gottesdienste und andere kirchliche Versammlungen (in Gebäuden und unter freiem Himmel) zu verzichten. Damit finden auch an Heiligabend und den Weihnachtstagen keine Veranstaltungen statt, an denen Menschen an einem Ort zusammengekommen wären.

Angespannte Situation in Bochumer Krankenhäusern

„Mich betrübt es sehr, dass wir in diesem Jahr nicht zu Weihnachtsgottesdiensten in unsere Kirchen einladen können“, sagt Superintendent Gerald Hagmann. „Ich halte diese Entscheidung, die von allen Presbyterien unserer Gemeinden getroffen wurde, aber für vollkommen richtig.“ Nun arbeiten die Bochumer Gemeinden mit Hochdruck an kreativen Formaten, um Weihnachten in die Häuser der Menschen zu bringen.

Als Stiftungsratsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Augusta ist Superintendent Hagmann gut über die angespannte Situation im Krankenhaus informiert. „Vor allem das pflegerische und medizinische Personal kommt an die Grenzen des Leistbaren. Ich habe den allergrößten Respekt vor dem, was in allen Bochumer Krankenhäusern zurzeit geleistet wird. Wir sollten in dieser Zeit nicht jede Möglichkeit nutzen, um doch noch Begegnungen zu ermöglichen und damit weitere Ansteckungen zu riskieren.“

Notfallseelsorge für einsame Menschen

„So heilig mir persönlich der Gottesdienst ist – erst Recht an Weihnachten – so sehr werbe ich jetzt dafür, das Fest in diesem Jahr zuhause zu feiern“, betont Hagmann. „Vor allem für die Einsamen und Menschen in schwierigen Situationen, die unter dem Ausfall der Gottesdienste besonders leiden, sind die evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorger telefonisch auch während der Feiertage erreichbar.“ Darüber hinaus ist die Evangelische Kirche auch in der Telefon-, der Krankenhaus- und der Notfallseelsorge, und in Diakonischen und vielen weiteren kirchlichen Einrichtungen rund um die Uhr für Menschen da, die Hilfe benötigen. Telefonnummern und Kontaktmöglichkeiten sind auf der Webseite des Kirchenkreises unter www.kirchenkreis-bochum.de aufgeführt. Dort informiert eine stetig wachsende Übersicht auch über Angebote für Weihnachten zuhause, mit Texten, Materialien und digitalen Formaten.

Kollekte für Brot für die Welt

Einen Gottesdienst, den unbegrenzt viele Menschen mitfeiern können, gibt es am zweiten Weihnachtstag (26.12.): In der Pauluskirche gestalten Superintendent Gerald Hagmann und Pfarrer Constantin Decker einen Radiogottesdienst, der um 10 Uhr live auf WDR 5 und NDR Info übertragen wird. Die Kollekte an Heilig Abend ist traditionell für Brot für die Welt bestimmt. Die Organisation und ihre Partner sind dringend auf die finanzielle Unterstützung angewiesen. Statt der Kollekte im Gottesdienst gibt es die Möglichkeit online zu spenden unter: www.brot-fuer-die-welt.de/online-spende.

