Bochum-Wattenscheid Trauer herrscht nach dem Tod von Herbert Schwirtz. Er hat viele politisch Akzente gesetzt und das beliebte Ferienlager Mellnau mit aufgebaut.

Die Stadt Bochum, die Bochumer SPD und viele, viele Menschen in Wattenscheid trauern um Herbert Schwirtz. Der letzte Wattenscheider Oberbürgermeister ist am 7. Januar, wenige Tage nach seinem Geburtstag, mit 94 Jahren gestorben. Schwirtz war lange politisch aktiv. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Ehrenringes der ehemaligen Stadt Wattenscheid hat auch in sozialer Hinsicht Akzente gesetzt. „Die Stadt verliert mit Herbert Schwirtz eine verdiente Persönlichkeit, die über viele Jahre politische Verantwortung getragen und ein wichtiges Stück Wattenscheider und Bochumer Stadtgeschichte mitgeschrieben hat“, heißt es von der Stadt.

Er war Wattenscheids letzter OB: Herbert Schwirtz ist tot

„Herbert Schwirtz war Wattenscheider mit Leib und Seele. Über drei Jahrzehnte hat er sich für seine Geburtsstadt engagiert – zunächst als Mitglied des Rates der ehemaligen Stadt Wattenscheid, in den er 1961 als damals jüngster Mandatsträger einzog“, würdigt die Stadt seine Verdienste. Nur acht Jahre später wurde Schwirtz Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion und 1971 schließlich Oberbürgermeister von Wattenscheid. In all den Jahren seines kommunalpolitischen Wirkens habe er viel für „seine“ Stadt und die hier lebenden Menschen erreicht. So fallen in seine Amtszeit etwa die Einrichtung der Fußgängerzone in der Wattenscheider City, die Eröffnung des Heimatmuseums Helfs Hof sowie die Ansiedlung von weit über 100 Betrieben im Rahmen des Strukturwandels von der ehemaligen Bergbau- zur Industriestadt.

1975 wechselte Herbert Schwirtz in die Landespolitik. 15 Jahre lang vertrat er im Landtag von Nordrhein-Westfalen den Wahlkreis Wattenscheid und engagierte sich dort unter anderem als Mitglied des kommunalpolitischen Ausschusses für die Ausweitung der Befugnisse der neu geschaffenen Bezirke sowie die Direktwahl der Bezirksvertreterinnen und -vertreter.

„Herbert Schwirtz verkörperte einen aufrechten Demokraten, dessen offene, direkte und gradlinige Art die Menschen zu schätzen wussten. Er stand für seine Überzeugung ein, auch wenn es mal Gegenwind gab“, heißt es in dem Nachruf der Stadt weiter. Sein Herzensprojekt war das Ferienlager Wattenscheid im hessischen Mellnau, für das er sich gemeinsam mit seiner Frau in all den Jahren und bis ins hohe Lebensalter engagiert hat. Unzählige Jugendliche haben an den Freizeiten dort teilgenommen und dabei auch erfahren, was gesellschaftliche Haltung bedeutet. Dies zu vermitteln, war Herbert Schwirtz ein wichtiges Anliegen.

„Ein Leben, das er immer gerne mit seinen Mitmenschen und besonders mit den jüngeren Generationen geteilt hat“, erklärt Maik Matheus, Vorsitzender des Ferienlagervereins Mellnau, zum Engagement Schwirtz‘. Bereits in jungen Jahren habe dieser sich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendfreizeit engagiert und zu den Gründungsmitgliedern der Falken Südfeldmark gehört.

Ferienlager Mellnau war Ziel für viele Kinder und Jugendliche aus Bochum-Wattenscheid

Der erste Kontakt nach Mellnau entstand 1956, als man ursprünglich bei Marburg zelten wollte, was aber an der fehlenden Infrastruktur scheiterte. „Kurzfristig ging es 1965 nach Mellnau unterhalb der Burgruine“, so Matheus – die Anfänge des Sommerzeltlagers. Im Laufe der Jahre und anderen Freizeiten wurde man dann in Mellnau heimisch, errichtete und unterhielt einen eigenen Zeltplatz für Kinder- und Jugendferienfreizeiten. Dazu wurde am 22. April 1964 der Wattenscheider Ferienlager e.V. gegründet, Schwirtz war erster Geschäftsführer – und blieb dies bis vor wenigen Jahren, als er vorübergehend Vorsitzender wurde und sich erst 2022 aus Altersgründen von der aktiven Vereinsarbeit zurückzog.

„In den sechs Jahrzehnten ist vor allem durch sein leidenschaftliches Wirken in Mellnau ein Lebenswerk entstanden, woran sich mehrere Generationen positiv erinnern. Mit Ehefrau Hildegard, 2016 gestorben, und vielen Ehrenamtlichen wurden die Freizeiten mit Leben gefüllt“, so Matheus. Der Wattenscheider Ferienlager e.V., das Ferienlager Mellnau und die Kinder- und Jugendfreizeiten hätten ihn auch im Alter jung gehalten. „Gerne erinnern wir uns an die Abende mit Gitarre oder Akkordeon, um mit den Kindern Lieder anzustimmen. Schnitzeljagden und Wanderungen führten uns durch den Burgwald.“

Auch in der Bochumer SPD und ihrer Ratsfraktion hat die Nachricht vom Tode Herbert Schwirtz‘ Bestürzung ausgelöst. Er sei 1946 in die SPD eingetreten, als das Land in Trümmern lag. „Vor dem Hintergrund des zurückliegenden Krieges und der Nazi-Zeit galt es für ihn und andere Genossinnen und Genossen der ersten Stunde, nicht nur einen Neustart zu wagen, sondern die Gesellschaft frei, demokratisch und solidarisch zu gestalten”, blickt der Bochumer SPD-Vorsitzende Serdar Yüksel zurück.

„Herbert war und wird für uns und viele andere Genossinnen und Genossen immer ein Vorbild bleiben. Er war geradlinig und aufrichtig, seine politische Maxime war pragmatisch und lösungsorientiert im Sinne der Menschen, für die er sich einsetzte“, betonen Serdar Yüksel und Burkart Jentsch für Partei und Fraktion. „Wir werden den Austausch und die vielen Gespräche mit ihm vermissen, sein Wort hatte Gewicht. Bis ins hohe Alter war er uns Taktgeber und sozialpolitischer Kompass. Sein Lebenswerk tragen wir im Herzen weiter.”

