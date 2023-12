Diese zehn Nachrichten haben Bochum im Jahr 2023 bewegt

Bochum Bochums City wandelt sich, juristischer Ärger für Klima-Aktivisten und eine Explosion mit Todesopfer: Diese Themen haben Bochum interessiert.

Auch 2023 ist in Bochum wieder viel passiert. Wir verraten, welche Nachrichten unsere Leserinnen und Leser auf www.waz.de/bochum am meisten gelesen haben. Das sind die Top-10-Geschichten aus diesem Jahr.

Bunte Treckerfahrt durch Bochum

25.000 Schaulustige haben die Trecker-Lichterfahrt durch Bochum beobachtet. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Lichterfahrt der Trecker ist zurück nach Bochum gekehrt. „Diesmal noch größer und weiträumiger als im Vorjahr“, sagte Veranstalter Guido Schulte-Schüren im Voraus. Rund 70 Fahrzeuge machten sich von Stiepel auf den Weg in die Innenstadt.

Zum dritten Mal organisierte der Stiepeler Landwirt die vorweihnachtliche Trecker-Parade. Die hatte beim Auftakt 2020 für einige Aufregung gesorgt. 100 Fahrzeuge knatterten über die dicht gesäumten Straßen. Die Ordnungsbehörden stoppten den Umzug nach einer halben Stunde. Grund: Die seinerzeit geltenden Corona-Auflagen ließen größere Menschenansammlungen selbst unter freiem Himmel nicht zu. „Eine gute Sache. Aber die Gesundheit geht vor“, hieß es damals von der Polizei.

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Trecker-Lichterfahrt in Bochum Lichterfahrt: Rund 70 festlich dekorierte Traktoren, Unimogs und Lastwagen fahren durch Bochum. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

In diesem Jahr gab‘s keine Zwischenfälle. Rund 25.000 Schaulustige bestaunten die bunt geschmückten Trecker. Ob die Lichterfahrt fortgeführt wird, ist offen. Nach Angaben von Schulte-Schüren sei es bereits in diesem Jahr problematisch gewesen, eine Genehmigung zu bekommen. „Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge dürfen regulär ausschließlich für land- und forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden. Das gilt auch für die entsprechenden Führerscheine“, schildert der Stiepeler. Ob es für die Tour 2024 nochmals grünes Licht geben wird, sei fraglich.

Explodiertes Haus in Bochum-Linden

Die Überreste des Wohnhauses an der Keilstraße in Bochum am Tag nach der Explosion. Der Sohn der Familie war zum Zeitpunkt des Unglücks im ersten Obergeschoss. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Im Januar explodiert an der Keilstraße in Bochum-Linden ein Haus. Die Hauseigentümerin (61) stirbt, ihr 35 Jahre alter Sohn wird verletzt, das Gebäude komplett zerstört. Bauarbeiter hatten beim Verlegen von Glasfaserkabeln eine Gasleitung getroffen. Mindestens zwölf Stunden lang strömt Gas aus dem verursachten Leck.

Im September startete der Prozess gegen zwei Bauarbeiter. Der Hauptangeklagte, ein 51 Jahre alter Vorarbeiter, wird Ende Oktober zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Sein Kollege (30) wird freigesprochen.

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Weeke / WAZ

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Weeke / WAZ

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Weeke / WAZ

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Weeke / WAZ

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Weeke / WAZ

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Haus in Bochum-Linden eingestürzt Durch eine schwere Explosion ist ein Haus in Bochum am späten Dienstagabend vollständig eingestürzt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Ende einer Erfolgsgeschichte: QVC hat Bochum verlassen

Von 2002 bis 2023 haben bis zu fast 1000 Mitarbeitern bei QVC in Bochum-Querenburg an der Lise-Meitner-Allee 1 gearbeitet. Nach dem Rückzug aus Bochum hat die Harpen-Gruppe das Gebäude gekauft. Foto: Harpen / Unbekannt

Es ist noch gar nicht so lange her, da zählte Bochum zu den Teleshopping-Hochburgen. Mehr als 900 Beschäftigte haben von Querenburg aus für QVC Kundenwünsche erfüllt. Jetzt hat Deutschlands wohl bekanntestes TV-Shopping-Unternehmen Bochum verlassen.

Von zu Hause aus arbeiten die meisten Mitarbeiter des QVC-Callcenters mittlerweile. Im September haben die letzten Beschäftigten die Immobilie an der Lise-Meitner-Allee 1 verlassen. Von 2002 bis 2023 haben Menschen bei QVC in Bochum-Querenburg an der Lise-Meitner-Allee 1 gearbeitet. Nach dem Rückzug aus Bochum hat die Harpen-Gruppe das Gebäude gekauft.

Wie es in Zukunft im Gebäude aussehen soll, das hänge von den Gesprächen mit Interessenten ab.

Bochumer Innenstadt verändert ihr Gesicht

Das Husemann-Karree in der Bochumer Innenstadt. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Auch 2023 hat sich das Gesicht der Bochumer Innenstadt weiter verändert. Nach vielen Verzögerungen eröffnet im Oktober das Viktoria-Karree, das nun mit neuem Namen „Husemann-Karree“ heißt. Um den für den abgesprungenen Sportartikel-Händler Decathlon gefundenen Ankermieter „Woolworth“ hatte es in Stadtgesellschaft und Politik viele Diskussionen gegeben. Nach den ersten Wochen zeigt sich Woolworth indes zufrieden.

Und auch diese Nachricht betrifft die City: Nach Jahren des Verfalls wird das Ex-Heiland-Möbelhaus an der Ecke Kortumstraße/Südring saniert und bis 2025 zum schicken Apartmenthaus umgebaut. Fast in direkter Nachbarschaft plant auch die Drogeriekette dm einen großen Umbau.

Kaufland verlässt den Ruhrpark

Die Kaufland-Filiale im Ruhrpark soll geschlossen werden. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Kaufland im Bochumer Ruhrpark wird im September 2024 geschlossen. „Die negative Geschäftsentwicklung der im Oktober 2004 eröffneten Filiale macht den geplanten Schritt zur Schließung notwendig“, erklärt Kaufland-Sprecher Dominik Knobloch.

Den 80 Beschäftigten würden Übernahmeangebote in anderen Kaufland-Märkten unterbreitet, vier gibt es n. 750 gibt es in Deutschland, weitere vier in Bochum: in Hofstede, Langendreer und Wattenscheid. Kundinnen und Kunden zeigen sich enttäuscht, Beschäftigte verwundert. Eine Nachfolge ist noch nicht bekannt.

Teenager (13) aus der Ruhr gerettet - Junge stirbt

In der Ruhr in Bochum-Dahlhausen ist ein Teenager untergegangen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Alles Hoffen und Bangen und das große Engagement der behandelnden Ärzte und Pfleger war am Ende vergeblich: Ein 13 Jahre alter Essener, der im Juli als Nichtschwimmer aus der Ruhr gerettet worden ist, ist in einem Krankenhaus verstorben. Der Junge wurde in drei Metern Wassertiefe gefunden. „Aus ungeklärtem Grund ist der Junge mit Straßenbekleidung als Nichtschwimmer ins Wasser geraten“, teilte Polizeisprecher Marco Bischoff mit. Das Kind war untergegangen. Der Junge hatte sich an dem heißen Tag mit Angehörigen und Begleitpersonen im Bereich der Ruhrwiesen aufgehalten.

Letzte Generation: Straßenblockade hat juristische Folgen

Blockierten den Bochumer Südring: Mitglieder der Klimabewegung „Letzte Generation". Foto: Stephan Lucka / FUNKE Foto Services

Die kurzzeitige Straßenblockade von drei Mitgliedern der Umweltaktivistengruppe „Letzte Generation“ im Juli in Bochum hat ein juristisches Nachspiel. Gegen die Beteiligten – drei Frauen (33, 33, 40) und einen Mann (34) – wird wegen des Vorwurfs der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Der Strafrahmen bei Nötigung reicht von einer Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft. Es war die erste Aktion der „Letzten Generation“ in Bochum.

Chefarzt geht in Rente - mit einem ungewöhnlichen Vorschlag

Kardiologie-Chefarzt Prof. Andreas Mügge (re.) geht nach 25 Jahren in den Ruhestand. Sein Nachfolger im St.-Josef-Hospital wird Dr. Arash Haghikia (li.). Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Sein Beruf ist ihm eine Herzensangelegenheit – und das im Wortsinn: Seit 25 Jahren ist Prof. Andreas Mügge Direktor der Kardiologie im St.-Josef-Hospital und Bergmannsheil. Zum Jahreswechsel geht er in den Ruhestand. „Eine Institution tritt ab“, würdigt der Sprecher des Katholischen Klinikums Bochum, Jürgen Frech.

1998 war Mügge von der Uni-Klinik Hannover ins St.-Josef-Hospital gewechselt. Seit 2002 ist er zugleich Kardiologie-Chefarzt im Bergmannsheil. „Spagat-Leitung“ nennt er seine frühe Doppelrolle im Verbund beider Universitätskliniken unter dem Dach des „Bochumer Modells“. Sie ist inzwischen einzigartig – und endet mit Mügges Ausscheiden.

Was den Klinikdirektor umtreibt: Allzu häufig verstehe sich die Medizin als „Reparaturbetrieb“. Dabei sei gerade bei koronaren Herzerkrankungen auch die Vorsorge lebenswichtig. Grundsätzlich sei ein Umdenken erforderlich: „Ein Arzt sollte kein Geld bekommen, wenn sein Patient krank ist, sondern dann, wenn sein Patient gesund bleibt.“

Lieblingsgrieche schließt - das ist der Grund

Bochum-Langendreer: Das beliebte griechische Restaurant „Plaka“ schließt. Foto: Unbekannt

In der Bochumer Gastro-Szene geht eine Ära zu Ende. Nach 30 Jahren schließt das Plaka an der Alten Bahnhofstraße 174b in Langendreer. Obwohl der Laden gut läuft. „Doch es geht nicht mehr“, sagt Inhaber Alexandros Babanis.

„Wir haben eine Entscheidung getroffen, die uns nicht leicht gefallen ist“, schreibt das Plaka-Team bei Facebook. „Unser Restaurant wird nach nunmehr 30 unvergesslichen Jahren zum 29. Oktober seine Türen schließen.“ Man habe „gesehen, wie Kinder zu Stammgästen herangewachsen und wie neue Freundschaften in unserem Restaurant entstanden sind“.

Im Restaurant aufgewachsen ist auch Alexandros Babanis. Der heute 34-Jährige war ein Knirps, als sein Vater das Plaka am Alten Bahnhof eröffnete. In den vergangenen Jahren übernahm der Junior mehr und mehr das Zepter, auch weil der Papa krank wurde. „Und weil jetzt klar ist, dass er auch nicht mehr zurück ins Restaurant kommen wird, machen wir einen Schlussstrich“, erklärt Alexandros.

Den Gedanken hatte er schon länger. Vor ein paar Monaten bereits bot er das Restaurant mit Interieur bei Ebay-Kleinanzeigen an. In der Hoffnung, einen guten Nachfolger zu finden. Bislang vergeblich.

19-jähriger Raser ist seinen Führerschein und seinen Porsche los

Und auch aus dem Polizeibericht hat es eine Nachricht in die Top-10 geschafft: Die Polizei hat im August einen 19-jährigen Porsche-Fahrer aus Bochum aus dem Verkehr gezogen. Den Angaben zufolge wurden die Beamten um 1.15 Uhr in Dortmund-Eving auf eine Menschengruppe auf einem Parkplatz an der Deutschen Straße aufmerksam. Ein weißer Porsche Panamera führte dort lautstark und mit quietschenden Reifen riskante Fahrmanöver durch. Die Beamten kontrollierten den Fahrer und beschlagnahmten den Sportwagen, sein Handy und seinen Führerschein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum