Demo gegen Rechts: Radfahrer fahren von Bochum nach Essen

Nachdem Mitte Januar in Bochum 13.000 Menschen in Bochum gegen Rechts demonstrierten (hier ein Bild vom 19. Januar 2024), soll es im Februar eine Fahrrad-Demo von Bochum nach Essen geben.

Bochum Mit einer Tour bis zur Zeche Zollverein wollen Radfahrer gegen rechte Tendenzen protestieren. Die Organisatoren rechnen mit Hunderten Menschen.

Am 24. Februar um 15 Uhr startet in Bochum eine Fahrrad-Demonstration gegen rechtsgerichtete Ideologien. Unter dem Titel „Social Ride: Fahrrad-Demonstration gegen Rechts“ wolle die Initiative ein Zeichen gegen diese Tendenzen setzen und für soziale Werte eintreten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mehr zum Thema

Die Demonstration startet vor dem Bochumer Schauspielhaus. Von dort aus führt die Route über die Erzbahn-Trasse nach Gelsenkirchen und von dort aus nach Essen zur Zeche Zollverein. Auf eine Bühne werde verzichtet, um den Fokus auf die friedliche Demonstration und den sozialen Austausch zu legen.

Laut Organisator Florian Pätzold bietet der Social Ride die Möglichkeit, „sich gemeinsam gegen rechte Tendenzen zu positionieren und für eine weltoffene Gesellschaft einzustehen“. Die Veranstalter gehen von etwa 300 Teilnehmern aus. Nicht rechtsradikale Organisationen, Vereine, Parteien, Firmen und Einzelpersonen seien eingeladen, sich der Demonstration anzuschließen.

Diese Texte haben viele Menschen interessiert

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum