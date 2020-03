Coronavirus: Ruhr-Universität sagt Tag der offenen Tür ab

Bochum. Aufgrund des Coronavirus hat die Ruhr-Universität Bochum den Tag der offenen Tür abgesagt. Auch der Boys’ und Girls’ Day ist betroffen.

Die Ruhr-Universität Bochum hat beschlossen, den Tag der offenen Tür sowie den Girls’ und Boys’ Day Ende März abzusagen. Zum Tag der offenen Tür am 27. März hätte die Ruhr-Universität Bochum (RUB) bis zu 3000 Schülerinnen und Schüler aus Nordrhein-Westfalen auf dem Campus erwartet.

Um die Teilnehmenden vor einer Ausbreitung des Coronavirus zu schützen, wurde die Großveranstaltung abgesagt. Von der Absage ist auch der Girls’ und Boys’ Day am 26. März betroffen. Die Hochschulleitung orientiere sich dabei an den Vorgaben der Landesregierung und an den Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Institutes, heißt es in einer Mitteilung.

Beratungsangebote bleiben an der Ruhruniversität weiterhin bestehen

Den Studieninteressierten stünden weiterhin die regulären Beratungsangebote der RUB offen, sie können per Mail oder telefonisch die Experten der Zentralen Studienberatung und die Fachstudienberater kontaktieren. Auch persönliche Beratungsgespräche finden aktuell wie gewohnt statt.

