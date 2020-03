16:00 Uhr: Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Bochum in unserem lokalen Überblick.

Der Semesterstart aller Hochschulen wird auf den 20. April verschoben.

Die Wasserwelten Bochum teilen mit, dass alle Bochumer Schwimmbäder ab dem 14. März bis voraussichtlich 19. April schließen.

Coronavirus in NRW - Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand Neue Verdachtsfälle? Neue Entwicklungen? Neue Tipps, um sich zu schützen? Jeden Nachmittag bringen wir Sie auf den aktuellen Stand. Jetzt hier den Newsletter bestellen. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Weitere Veranstaltungsabsagen wegen des Coronavirus

Das Starlight-Express-Theater in Bochum bleibt aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus vorerst geschlossen. Alle bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden.

in Bochum bleibt aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus vorerst geschlossen. Alle bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit und können für einen Spieltermin zu einem späteren Zeitpunkt eingetauscht werden. Das Varieté et cetera sagt für dieses Wochenende, 13. bis 15. März, alle vier Veranstaltungen ab.

sagt für dieses Wochenende, 13. bis 15. März, alle vier Veranstaltungen ab. Die Messe WAT-kreativ in Wattenscheid findet nicht statt. Geplant war die Kunstbörse am Samstag, 14. März, und Sonntag, 15. März, in der alten Lohnhalle des Technologie- und Gründerzentrums Wattenscheid.

in Wattenscheid findet nicht statt. Geplant war die Kunstbörse am Samstag, 14. März, und Sonntag, 15. März, in der alten Lohnhalle des Technologie- und Gründerzentrums Wattenscheid. Die Jahresversammlung ABSV Hofstede Riemke 1913 e.V, geplant für den 14. März, ist abgesagt.

1913 e.V, geplant für den 14. März, ist abgesagt. Auch der zweite große USB-Frühjahrs-Stadtputz am 28. März und alle begleitenden Veranstaltungen sind abgesagt.

am 28. März und alle begleitenden Veranstaltungen sind abgesagt. Die AWO Rosenberg teilt mit, dass in der Einrichtung keine Englischkurse mehr im März stattfinden. Die Kurse werden voraussichtlich verlegt in den April.

teilt mit, dass in der Einrichtung keine Englischkurse mehr im März stattfinden. Die Kurse werden voraussichtlich verlegt in den April. Der Kulturraum Melanchthon , Melanchthonkirche, Königsallee 48, sagt die Mittagskirche mit Prof. Dr. Käte Meyer-Drawe für Sonntag, 15. März, ab. Abgesagt ist ebenfalls die für den 29. März geplante Johannes-Passion.

, Melanchthonkirche, Königsallee 48, sagt die Mittagskirche mit Prof. Dr. Käte Meyer-Drawe für Sonntag, 15. März, ab. Abgesagt ist ebenfalls die für den 29. März geplante Johannes-Passion. Der Knappenverein Schlägel&Eisen Bochum-Stiepel/Dorf von 1884 sagt die für Sonntag, 15. März, geplante Jahreshauptversammlung ab.

Bochum-Stiepel/Dorf von 1884 sagt die für Sonntag, 15. März, geplante Jahreshauptversammlung ab. Der Jahresempfang 2020 von Pro Steinkuhl e.V. im Jugendfreizeithaus Markstraße, geplant für Sonntag, den 15. März, findet nicht statt.

e.V. im Jugendfreizeithaus Markstraße, geplant für Sonntag, den 15. März, findet nicht statt. Die Gemeinde St. Marien in Stiepel verschiebt den Gemeindesonntag am 15. März auf einen späteren Termin.

verschiebt den Gemeindesonntag am 15. März auf einen späteren Termin. Das Haus Kemnade sagt die für Sonntag, 15. März, geplante Eröffnungsfeier im Kulturhistorischen Museum Haus Kemnade, ab. Anlass war die Eröffnung der Ausstellung „Zeitenwende“ mit Arbeiten des Bochumer Künstlers „Žara“ Žarko Radić. Interessierte können die Ausstellung aber kostenfrei ab Sonntag bis zum 7. Juni besuchen. Die Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Das sagt die für Sonntag, 15. März, geplante Eröffnungsfeier im Kulturhistorischen Museum Haus Kemnade, ab. Anlass war die Eröffnung der Ausstellung „Zeitenwende“ mit Arbeiten des Bochumer Künstlers „Žara“ Žarko Radić. Interessierte können die Ausstellung aber kostenfrei ab Sonntag bis zum 7. Juni besuchen. Die Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Ludwig-Steil-Haus-Verein sagt die Mitgliederversammlung am 15. März, den Frühstückstreff ab dem 18. März, die Frauenhilfe ab dem 18. Märzm die Vollmond-Rocknacht am 21. März sowie den Bürgerstammtisch am 26. März ab.

sagt die Mitgliederversammlung am 15. März, den Frühstückstreff ab dem 18. März, die Frauenhilfe ab dem 18. Märzm die Vollmond-Rocknacht am 21. März sowie den Bürgerstammtisch am 26. März ab. Der KAB St. Franziskus Bochum-Weitmar sagt den für Montag, 16. März, geplanten Themenabend sowie den für Freitag, den 20. März, geplanten Spieleabend ab.

sagt den für Montag, 16. März, geplanten Themenabend sowie den für Freitag, den 20. März, geplanten Spieleabend ab. Die Tiemeyer Gruppe sagt Ihre alljährliche Benefiz Modenschau im Audi Zentrum am Dienstag, 17. März, ab.

am Dienstag, 17. März, ab. Das WAZ-Kino-Café im Casablanca , geplant für Montag, 16. März und Dienstag, 17. März, ist abgesagt. Die Kino-Café-Vorstellungen des Films „Und wer nimmt den Hund?“ sollen zu einem späteren Termin nachgeholt werden.

, geplant für Montag, 16. März und Dienstag, 17. März, ist abgesagt. Die Kino-Café-Vorstellungen des Films „Und wer nimmt den Hund?“ sollen zu einem späteren Termin nachgeholt werden. Die für den 17. März im Rahmen des „Literarischen Frühlings“ geplante Lesung in der Bücherei mit Peter Zontkowski fällt aus.

geplante Lesung in der Bücherei mit Peter Zontkowski fällt aus. Bezirksbürgermeister Marc Gräf sagt seine Bürgersprechtage im Bezirk Südwest am 25. März und am 22. April ab.

am 25. März und am 22. April ab. Die Begegnungsstätte Kornharpen bleibt bis zum 31. März geschlossen, teilt das Kornharpener Initiative Team mit.

bleibt bis zum 31. März geschlossen, teilt das Kornharpener Initiative Team mit. Der Bürgerschützenverein 1854 e.V. Bochum-Stiepel sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab.

sagt das Bataillonsvergleichsschießen am Sonntag, 29. März, das Osterfeuer der Kompanie Mittelstiepel am Donnerstag, 9. April, sowie das 1. Maifest der Stiepeler Vereine am 1. und 2. Mai ab. Die SPD Bochum Ost sagt alle öffentlichen Termine bis zum 30. April ab.

sagt alle öffentlichen Termine bis zum 30. April ab. Der Sponsorenlauf zum Klimaschutz an der Matthias-Claudius-Schule , geplant für den 1. April, ist abgesagt.

, geplant für den 1. April, ist abgesagt. Der Profane Chor Bochum sagt das Carmina Burana Jubiläumskonzert am Samstag, 21. März, ab. Das Konzert hätte um 19 Uhr im Anneliese Brost Musikforum Ruhr stattfinden sollen.

sagt das Carmina Burana Jubiläumskonzert am Samstag, 21. März, ab. Das Konzert hätte um 19 Uhr im Anneliese Brost Musikforum Ruhr stattfinden sollen. SpVgg Gerthe 1911 sagt den 28. Kinderfußballwerbetag, geplant für den 12. Mai, ab.

Das findet trotzdem statt:

Stattfinden soll der „Tag der Druckkunst“ am Samstag, 14. März, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 15. März, von 11 bis 18 Uhr in der Werkstatt Wort und Bild im Kulturmagazin, Lothringer Straße 36c, in Gerthe. Auch die Aktion „Offenes Atelier mit Druckwerkstatt und Ausstellung“ soll stattfinden.