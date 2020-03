Bochum Zwei schwer erkrankte Corona-Patienten aus Norditalien werden am Samstag in Bochum erwartet. Derweil meldet die Stadt ein fünftes Todesopfer.

Im St.-Josef-Hospital wird am Samstagnachmittag mit dem Eintreffen der zwei Corona-Patienten aus Italien gerechnet. Die schwer erkrankten Männer werden auf der Intensivstation der Universitätsklinik behandelt: als Akt der Solidarität in höchster Not, wie der Geschäftsführer des Katholischen Klinikums, Prof. Christoph Hanefeld, betont. Unterdessen meldet die Stadt den fünften Corona-Toten in Bochum.

Wie auch weitere Länderchefs hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zugesagt, Corona-Erkrankte aus Italien aufzunehmen. Das Land gehört mit inzwischen mehr als 9000 Toten zu den weltweiten Epizentren des Virus. Die Situation in den Kliniken, insbesondere in Norditalien, ist verheerend.

Coronavirus in Bochum: Airbus startete in Bergamo

Zehn Patienten aus den besonders betroffenen Regionen Lombardei und Piemont sollen in NRW-Krankenhäusern weiterbehandelt werden - zwei davon im St.-Josef-Hospital. Bereits am Freitag war mit ihrer Ankunft gerechnet worden. Doch der Transport verzögerte sich mehrfach, ehe am späten Samstagmittag ein Bundeswehr-Airbus, der eine Intensivstation an Bord hat, mit sechs Patienten in Bergamo abhob und auf dem Flughafen Köln/Bonn landete. Mit Spezialfahrzeugen der Feuerwehr werden zwei der Patienten nun nach Bochum gebracht.

Das St.-Josef-Hospital hatte sich neben den Uni-Kliniken Bonn und Köln zu der Behandlung bereiterklärt. „Jeder von uns sieht die grauenvollen Bilder aus Italien. Sie treffen uns bis ins Mark", sagt Geschäftsführer Hanefeld. In Italien fehle es "an vielem, ja möglicherweise an allem". Solidarität über die Landesgrenzen hinweg sei das Gebot der Stunde. "Auch wir in Deutschland wissen nicht, wie schwer es uns künftig noch treffen wird."

Oberärztin als Dolmetscherin gefragt

Das Katholische Klinikum verfüge derzeit über ausreichend Kapazitäten. Die Intensivbetten und Beatmungsplätze wurden und werden deutlich aufgestockt, Ärzte und Pflegekräfte umfassend geschult. Das gebe dem Krankenhaus die Möglichkeit, sich ohne Einschränkungen an der Hilfsaktion zu beteiligen - auch wenn die Versorgung von zwei Patienten angesichts der katastrophalen Entwicklung in Italien eher als Geste zu verstehen ist.

Wie lange die beiden Männer, die von den italienischen Gesundheitsbehörden ausgewählt wurden, in Bochum behandelt werden, ist ungewiss. Sprachliche Barrieren soll es nicht geben: Dr. Ines Siglienti steht als Dolmetscherin bereit. Die 47-jährige Neurologie-Oberärztin stammt aus Italien und will auch den Kontakt zu den Familien der Patienten halten.

Stadt meldet fünften Todesfall

Derweil meldet die Stadt einen fünften Todesfall. Ein 81-jähriger Bochumer starb in der Nacht zum Samstag im St.-Josef-Hospital an den Folgen des Coronavirus. Er war Bewohner des Heinrich-König-Seniorenzentrums, das derzeit unter Quarantäne steht. Auch drei der vier bisherigen Todesopfer im Alter von 78, 81 und 89 Jahren waren Altenheim-Bewohner. Hinzu kommt ein 55-jähriger Österreich-Rückkehrer, der sich mutmaßlich im Urlaub angesteckt hatte.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Bochum stagniert. Nach einer Sitzung des Krisenstabes am Samstagnachmittag berichtet die Stadt von aktuell 205 Infizierten. Am Freitag waren es 206. 16 Patienten werden stationär in Kliniken behandelt, davon sieben auf Intensivstationen. Mehr als 500 Bürger sind in häuslicher Quarantäne.

Kontrollen in Grünanlagen

Die Ordnungsbehörden haben für den frühlingshaft-warmen Samstag massive Kontrollen in Parks und Grünanlagen angekündigt. Wie es heißt, gibt es nur einige wenige Ermahnungen. Das Kontaktverbot untersagt, dass sich mehr als zwei Personen gemeinsam unter freiem Himmel aufhalten. Ausnahme sind Familien.

Grundsätzlich werden die Ausgangsbeschränkung in Bochum diszipliniert eingehalten, loben Stadt und Feuerwehr und rufen weiterhin dazu auf: "Wir sind für Euch da. Bleibt Ihr bitte für uns zu Hause!"