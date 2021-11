Corona-Krise: Stadt Bochum startet neue große Impfoffensive

Große Schilder weisen am Citypoint auf zwei vorübergehende Mini-Impfzentren in leerstehenden Ladenlokalen hin. Schon kurz nach der Öffnung bildeten sich drinnen lange Schlangen.

Bochum. Eine Impfoffensive hat die Stadt Bochum angekündigt. Sehr schnell werden Mini-Impfzentren aufgebaut. Dabei spielt der Ruhrcongress eine Rolle.

Ein klare Botschaft zum Thema Impfen brachten Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und Stadtdirektor Sebastian Kopietz vom Deutschen Städtetag am Donnerstagabend (18.) aus Erfurt mit. „Das Impfen ist jetzt der Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie“, so Eiskirch. Da seien sich die Vertreter der Deutschen Städte einig gewesen.

Damit verband er den Appell an die Bochumer Ärzteschaft, noch mehr als bisher mitzumachen. Bislang, so bestätigt auch Dr. Eckard Kampe von der Kassenärztlichen Vereinigung in Bochum, beteiligen sich gerade nur rund 230 der über 540 Arztpraxen in Bochum. Eiskirch: „Öffnen Sie jetzt ihre Praxen für das Impfen. Die Last muss besser verteilt werden.“

Auch der Impfbus ist weiter unterwegs

Gleichzeitig erweitert die Stadt ihr Netz von Impfstellen. Neben den bereits angekündigten kommunalen Impfstellen etwa im ehemaligen WAZ-Leserladen auf dem Dr.-Ruer-Platz kommen weitere vier Impfstellen hinzu. Ab 25. November wird dies im Gesundheitsamt, Westring (montags bis freitags 9 bis 16 Uhr) möglich sein. Zustätzlich wird der Impfbus wieder unterwegs sein. Damit hatte die Stadt in Ergänzung zum Impfzentrum ebenfalls gute Erfahrungen gemacht.

Impfzentrum Ruhrcongress kommt „abgespeckt“ zurück

Weitere kommunale Stellen ziehen ins Rathaus Wattenscheid (ab 26.11.) und die Bezirksverwaltung Süd (Uni-Center, ab 1. 12.) ein. Wie von vielen gefordert, wird auch das Impfzentrum im Ruhrcongress (wenn auch deutlich kleiner als früher) wieder seine Pforten öffnen. Hier steht allerdings ein genauer Starttermin nicht fest.

Dr. Kampe kündigte am Donnerstag (18.) an, dass noch mehr Impfstoff auch an die Arztpraxen verteilt werde. „Ich sehe hier eine Zunahme vorn rund 30 Prozent. Aber all das braucht eine gewisse Anlaufzeit. Er ruft seine Kollegen und Kolleginnen jetzt ebenfalls unmissverständlich auf: „Wir brauchen einen Impfadvent. Das geht an Samstagen oder auch mittwochnachmittags.“

