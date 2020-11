Bochum. Bochum bekommt zunächst 1000 Corona-Impfdosen am Tag zugeteilt. Impfzentrum im Ruhrcongress soll in der Woche vor Weihnachten Arbeit aufnehmen.

Das Bochumer Impfzentrum soll in der Woche vor Weihnachten im Ruhrcongress seinen Betrieb aufnehmen. Zu Beginn erhält die Stadt Bochum pro Tag 1000 Dosen des Impfstoffs . Wie Dr. Eckhard Kampe, Leiter der Bezirksstelle Bochum/Hagen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), auf Nachfrage der WAZ mitteilt, sollen im Ruhrcongresse in der Hochphase der Impfung im nächsten Jahr bis zu sieben Impfstraßen parallel betrieben werden können. „Wir sind gerade dabei, das benötigte Personal für dieses Impfzentrum zu organisieren“, so Kampe.

Krisenstab der Stadt gibt grünes Licht für Ruhrcongress

Unter der Leitung des Geschäftsführers der Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (BoVG), Andreas Kuchajda, und Frank Schnelle (Stadt Bochum) kümmern sich rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darum, das Impfzentrum betriebsbereit zu machen. Am kommenden Montag (30.) will die Stadt dazu weitere Einzelheiten mitteilen. Am Freitag (27.) hatten sich sowohl der Krisenstab als auch die Sonderarbeitsgruppe jeweils einstimmig für den Ruhrcongress ans Standort ausgesprochen. Obwohl auch weitere Örtlichkeiten begutachten worden seien, habe es letztlich keine Alternative gegeben.

Bis zu 150 Impfungen pro Tag und Impfstraße

Die Planungen sind schon weit fortgeschritten. Nach Informationen dieser Zeitung soll jede dieser Impfstraßen in der Lage sein, bis zu 150 Patienten pro Tag zu impfen. Bei einer Vollauslastung könnten dann bis zu gut 1000 Personen am Tag geimpft werden. Damit dieses Impfzentrum jedoch nicht selbst zu einem gefährlichen Infektionsort wird, ist der Aufwand für die logistische Organisation dieser Massenimpfung enorm.

Was wir bisher zum Ablauf der Impfung wissen

Wie sind die Öffnungszeiten? Das Impfzentrum soll sieben Tage die Woche geöffnet sein. Die Impfungen sollen täglich für zwölf Stunden ermöglich werden. Dafür ist das Zentrum jeweils von morgens, 8 Uhr, bis abends, 20 Uhr, geöffnet.

Wie komme ich dahin? Niemand kann sich impfen lassen, ohne dass zuvor ein Termin über eine noch einzurichtende zentrale telefonische Terminvergabestelle vereinbart wird. Hinzu kommt, dass zunächst die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen und das medizinische Fachpersonal in Krankenhäusern, Arztpraxen oder auch Pflegeeinrichtungen geimpft wird.

Im Ruhrcongress soll das Bochumer Impfzentrum in der Woche vor Weihnachten seine Arbeit aufnehmen. Zunächst bekommt Bochum 1000 Dosen Impfstoff pro Tag zugeteilt. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Wie wird der Ablauf der Impfung sein? Es werden Wartezonen eingerichtet, die so zu organisieren sind, dass dort sämtliche Corona-Hygieneregeln eingehalten werden. In der letzten Wartezone vor der Impfung wird ein Arzt noch einmal jeden Patienten und jede Patientin informieren und beraten. Der eigentliche Impfvorgang wird weniger als zwei Minuten dauern. Danach wird jede Person allerdings noch einmal für rund eine halbe Stunde in einem weiteren Wartebereich bleiben müssen. Dies ist wichtig, um rasch auf mögliche Komplikationen reagieren zu können.

Wie viel Personal wird benötigt? Die Kassenärztliche Vereinigung, die für die medizinischen Abläufe zuständig ist, hat berechnet, dass 50 bis 80 Ärzte und zusätzlich rund 150 Personen des medizinischen Fachpersonals benötigt werden. Das können Fachangestellte aus Arztpraxen, Sanitäter oder auch Krankenschwestern oder Krankenpfleger sein.

„Optimistisch, dass wir genug Personal bekommen“

„Ich bin zuversichtlich, dass wir vom Start weg genügend Personal haben werden“, ist Dr. Kampe optimistisch. Bei einem ersten Aufruf über die Ärztekammer in Münster haben sich bereits rund 1000 Freiwillige gemeldet. Die müssten jetzt noch den Impfzentren in den einzelnen Städten zugeordnet werden.

Es wird ein Probelauf geben Bevor das Bochumer Impfzentrum seine Arbeit aufnimmt, sollen ähnlich wie es im Impfzentrum von Ulm bereits mit 100 Statisten geprobt wurde, alle Abläufe gecheckt und auf mögliche Probleme hin abgeklopft werden. Die KV betont, dass sie die Ergebnisse solcher Tests natürlich in die eigene Planung einarbeiten werde. Übrigens betreut die in Bochum beheimatete Bezirksstelle nicht nur den Aufbau des Bochumer Zentrums, sondern vielmehr noch in vier weiteren Städten .

Zu Beginn gibt es zwei Faktoren, die verhindern, dass das Impfzentrum schon mit voller Auslastung arbeiten kann. Da der Impfstoff zunächst sehr beschränkt vorhanden sein wird, dürften zunächst nicht alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, auch tatsächlich geimpft werden können.

Dr. Eckhard Kampe organisiert für die Kassenärztliche Vereinigung den Aufbau des Bochumer Impfzentrums. Die Planungen sind schon weit fortgeschritten. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Hinzu kommt, dass zunächst das medizinische Fachpersonal und dann die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen geimpft werden. Nach Informationen der KV sei dies alles mit der Anzahl der zunächst 1000 für Bochum täglich zur Verfügung stehenden Impfdosen zu organisieren. Dazu nur zwei Zahlen: Insgesamt leben rund 3400 Menschen in den Bochumer Alten- und Pflegeheimen. Rund 70.000 Bochumer und Bochumerinnen sind 70 Jahre und älter. Mobile Impfteams sollen Menschen, die nicht in der Lage sein werden, das Impfzentrum aufzusuchen, auch zu Hause impfen können. Doch Einzelheiten zu den Risikogruppen und dem genauen Ablauf stehen noch nicht fest.

