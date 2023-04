Festival Campus Springbreak 2023 in Bochum: Weitere Künstler bekannt

Bochum. Noch zwei Monate bis zum „Campus Spring Break“ 2023 an der Jahrhunderthalle in Bochum. Nun stehen weitere Künstlerinnen und Künstler fest.

Noch zwei Monate, dann findet am 8. Juni die zweite Auflage des Festivals „Campus Spring Break“ an der Bochumer Jahrhunderthalle statt. Nun sind weitere Künstlerinnen und Künstler bekannt, sie ergänzen das Line-Up im Bereich der Pop- und Rap-Musik.

Neben Sido treten an dem Fronleichnams-Donnerstag nun auch die Rapper Dardan und Money Boy auf. Außerdem dabei sind Haiyti, Mehnersmoos sowie Bounty und Cocoa. Schauspielerin und Sängerin Paula Hartmann ist neben Elif zudem die zweite Sängerin, die mit modernen Pop-Klängen überzeugen will. Komplettiert wird der Festivaltag mit den bereits bekannten Acts Alexander Marcus sowie The Holy Santa Barbara und Zombic, die elektronische Musik spielen.

„Campus Spring Break“ 2023: Hier gibt es Tickets

Bereits bei der Festival-Premiere 2022 hatten Tausende Musikfans zusammen gefeiert. In diesem Jahr haben die Veranstalter das Festival-Gelände rund um die Bochumer Jahrhunderthalle noch einmal vergrößert.

Die Preise für Studierende der Universitäten und Fachhochschulen Bochum, Dortmund, Essen, Duisburg und Gelsenkirchen liegen bei 35 Euro, zuzüglich Gebühren. 39,50 Euro zahlen Studierende von Universitäten und Fachhochschulen anderer Städte, Mitarbeitende von Universitäten und Fachhochschulen und Schülerinnen und Schüler. Reguläre Tickets kosten 44 Euro. Sie sind erhältlich unter campus-springbreak.de/tickets.

